La continuidad de Almaraz abre una grieta entre PSOE y Sumar mientras PP y VOX pide que se prorroguen todas las nucleares

La continuidad de la Central Nuclear de Almaraz hasta junio de 2030 ha irrumpido de lleno en el debate político nacional. La publicación este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la orden que prolonga la actividad de los dos reactores extremeños ha provocado una cascada de reacciones que va desde la celebración de PP y Vox hasta el rechazo frontal de Podemos y Alianza Verde, pasando por una nueva discrepancia dentro del propio Gobierno de coalición.

El principal choque se ha producido entre PSOE y Sumar. La formación impulsada por Yolanda Díaz y socio minoritario del Ejecutivo considera que la decisión incumple el acuerdo de gobierno alcanzado en 2023 y sostiene que prolongar el funcionamiento de la central frena la transición hacia un sistema basado en las energías renovables.

Fuentes del grupo confederal han aserguado a Europa Press que el mantenimiento de las nucleares responde a "presiones corporativas" y no a razones técnicas, medioambientales o económicas. A su juicio, la prórroga de Almaraz "frena la transición energética e hipoteca a la ciudadanía".

También el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha expresado públicamente su rechazo. "Es un incumplimiento del acuerdo de gobierno del PSOE con Sumar", ha afirmado, antes de acusar al Ejecutivo de Pedro Sánchez de haber cedido ante las compañías energéticas.

Urtasun ha cuestionado además que la volatilidad de los mercados energéticos provocada por la situación internacional justifique prolongar la actividad de la central. Frente a esa opción, ha defendido acelerar el desarrollo de las renovables, el almacenamiento energético y las redes eléctricas.

El PSOE defiende su posición

Desde las filas socialistas, en cambio, la decisión se interpreta como el cumplimiento de las condiciones que el partido había venido fijando para permitir la continuidad de Almaraz. El diputado extremeño y portavoz socialista de Transportes en el Congreso, César Ramos, ha recordado que su formación defendió que la central pudiera prolongar su funcionamiento siempre que existieran garantías de seguridad y que la medida no supusiera un coste adicional para los ciudadanos.

"Dijimos que la central nuclear de Almaraz sería prorrogada si se cumplían una serie de condiciones", haseñalado Ramos en X. Para el diputado, la publicación de la autorización demuestra que esas exigencias se han satisfecho. El dirigente socialista ha aprovechado además para devolver las críticas recibidas durante los últimos meses desde el PP.

En esta línea, Ramos ha acusado a los populares de haber "mentido" sobre la posición del PSOE y vinculó ese enfrentamiento con las medidas fiscales planteadas para aliviar la carga impositiva de las compañías propietarias de la instalación. "Hoy ya es una realidad", ha concluido antes de preguntar si rectificarán quienes, según ha recordado, llegaron a insultar a diputados socialistas o declararlos personas "non gratas" en algunos ayuntamientos.

El PP habla de 'rectificación'

La decisión tampoco ha cerrado el debate para el Partido Popular. La dirección nacional ha celebrado que Almaraz pueda continuar funcionando, aunque ha considerado que la extensión hasta 2030 se queda corta y ha reclamado al Gobierno que revise por completo el calendario previsto para el cierre del parque nuclear español.

"Nos alegramos de esta rectificación del Gobierno", ha señalado el PP, que ha calificado la ampliación como una "mini prórroga" y un "parche" a la política energética del Ejecutivo. La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del partido, Alma Ezcurra, ha resumido la posición popular con un mensaje en X: "Hoy es un buen día. Almaraz no cierra". Acto seguido ha marcado el siguiente objetivo: "Ahora, a por todo el parque nuclear".

Los populares han reclamado la "cancelación urgente" del calendario de cierres y han sostenido que el Ejecutivo se ha enmendado a sí mismo tras años de mantener otra posición sobre el futuro de estas instalaciones. El PP también ha criticado la forma en la que se ha conocido la decisión, publicada en el BOE en pleno mes de agosto. Según la formación, el Gobierno ha actuado "de tapadillo" y sin una comparecencia pública de la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen.

Vox reivindica años de presión

Vox ha recibido igualmente la prórroga como una victoria, aunque tampoco ha considerado 2030 el punto final del debate. El secretario general del grupo parlamentario en el Congreso, José María Figaredo, ha calificado la decisión de "éxito tremendo para toda España" y ha reivindicado las iniciativas promovidas por su partido tanto en las Cortes Generales como en Extremadura.

"Desde Vox lo hemos peleado muchísimo", ha afirmado Figaredo, quien ha destacado también las medidas fiscales acordadas en el ámbito autonómico para reducir los costes que soporta la central.

El diputado ha vinculado además la continuidad de las nucleares con la estabilidad del sistema eléctrico y la actividad industrial y ha avanzado que su formación tratará de extender este debate al resto de centrales afectadas por el calendario de cierre. "Lo que hay que hacer es no cejar en esto porque hay otras centrales que siguen con un calendario de cierre", ha señalado.

Podemos califica de "vergüenza"

En el otro extremo, Podemos ha reaccionado con especial dureza contra la decisión del Ejecutivo. Su secretaria general, Ione Belarra, ha criticado al PSOE y ha calificado la prórroga como una nueva cesión política, mientras que el portavoz del partido, Pablo Fernández, ha hablado de una "auténtica vergüenza".

También Alianza Verde ha cargado contra la medida. Su coordinador federal, Juantxo López de Uralde, ha acusado al Gobierno de conceder la autorización "con agosticidad y alevosía" y ha asegurado que la decisión rompe con los compromisos de cierre nuclear. La formación ecologista ha sostenido que la ampliación contradice la planificación energética y ha advertido de que el caso extremeño puede abrir la puerta a sucesivas prórrogas en el resto de centrales.