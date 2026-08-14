Cotrina celebra la prórroga de Almaraz: "La realidad ha desmontado el ruido"

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, ha celebrado la prórroga de la Central Nuclear de Almaraz hasta junio de 2030 y ha reivindicado el trabajo desarrollado por los socialistas y por los vecinos de Campo Arañuelo para garantizar la continuidad de la planta. Una decisión que ha calificado como "una muy buena noticia para Extremadura, para el Campo Arañuelo, para Almaraz y para España en su conjunto".

"Hoy es un día para celebrar una buena noticia. El Gobierno de España ha vuelto a prorrogar la central nuclear de Almaraz porque se daban las condiciones para hacerlo y porque se ha seguido el procedimiento establecido. La normalidad se ha impuesto y tenemos que felicitarnos todos", ha señalado, nada más conocerse la Orden publicada este viernes en el BOE.

Cotrina ha destacado que la decisión garantiza la continuidad de una instalación "fundamental para la comarca y para miles de familias extremeñas" y ha puesto especialmente en valor el trabajo de los movimientos vecinales y de los habitantes de Campo Arañuelo. "Particularmente quiero acordarme de todos los compañeros y de todos los vecinos y vecinas del Campo Arañuelo que han dedicado mucho tiempo, muchos anhelos y muchos desvelos para que este día llegase. Y aquí está", ha afirmado.

"La realidad ha demostrado que no era así"

El dirigente socialista ha aprovechado la prórroga para cuestionar la estrategia seguida por PP y Vox durante los últimos meses. A su juicio, ambas formaciones han utilizado el futuro de Almaraz para confrontar políticamente con el Ejecutivo central. "Hemos visto durante demasiado tiempo cómo el Partido Popular y Vox utilizaban Almaraz para hacer ruido, para confrontar con el Gobierno de España y para decir que los socialistas íbamos a cerrar la central. La realidad ha demostrado que eso no era así", ha asegurado.

También ha acusado al PP y a la presidenta de la Junta, María Guardiola, de haber convertido la continuidad de la planta en "una batalla política". "Han estado enredando y engañando a los extremeños durante demasiado tiempo. Mientras unos hacían ruido y trataban de enfrentar a Extremadura con el Gobierno de España, otros hemos estado trabajando para que las cosas salieran adelante", ha afirmado.

Sánchez Cotrina ha defendido que el PSOE siempre mantuvo una posición "clara y coherente": apoyar la continuidad de Almaraz mientras existieran garantías de seguridad, viabilidad y las condiciones necesarias para mantener su funcionamiento. "Nosotros dijimos que queríamos que Almaraz continuara siempre que se cumplieran las condiciones. Lo dijimos cuando era fácil decirlo y lo hemos seguido diciendo cuando otros preferían ponerse detrás de una pancarta y convertir una cuestión tan importante en una batalla política", ha señalado.

Hasta junio de 2030

Las declaraciones se producen después de que el BOE haya publicado este viernes la orden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que renueva la autorización de explotación de las dos unidades de Almaraz hasta el 8 de junio de 2030. La decisión prolonga alrededor de 31 meses la actividad de Almaraz I y 19 meses la de Almaraz II, cuyas autorizaciones expiraban hasta ahora en noviembre de 2027 y octubre de 2028. El Consejo de Seguridad Nuclear emitió el pasado 16 de julio un informe favorable a la extensión solicitada, condicionado al cumplimiento de los requisitos de seguridad nuclear y protección radiológica.

Cotrina ha atribuido el resultado al "trabajo y a la responsabilidad institucional". "Estoy convencido de que los socialistas estamos para hacer una oposición útil, para hacer política de Estado, y eso es lo que hemos hecho también desde el PSOE de Extremadura. Hemos trabajado para que esto salga adelante y hoy podemos celebrar que Almaraz continúa", ha defendido. "Hoy no es el día de la política, es el día de los ciudadanos. Es el día de celebrar una buena noticia para el Campo Arañuelo y para Extremadura", ha insistido.

La financiación, siguiente frente

El líder socialista ha enlazado la resolución sobre Almaraz con el debate sobre la financiación autonómica y ha avanzado que su partido combatirá lo que ha denominado la "siguiente martingala" de PP y Vox. "Ahora nos quieren decir que van a maltratar a Extremadura por encima de cualquier otra cosa. Y nosotros vamos a trabajar para demostrar, también en este asunto, que fuera del ruido, fuera de la polarización y fuera de la confrontación política hay trabajo, hay diálogo y hay resultados", ha asegurado.

Cotrina ha concluido defendiendo que "la política útil y la política de Estado dan resultados" y ha felicitado a trabajadores y vecinos de Campo Arañuelo. "Celebramos esta noticia, hemos trabajado mucho para que saliera adelante y hoy podemos decir que Almaraz continúa. Ahora, a por el siguiente reto", ha rematado.