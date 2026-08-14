Los ecologistas ven una "cesión vergonzosa" en Almaraz y afirman que supondrá un coste de 3.831 millones al consumidor

La decisión de manntener en funcionamiento la Central Nuclear de Almaraz hasta junio de 2030 ha provocado el rechazo de las organizaciones ecologistas. Greenpeace habla de una "cesión vergonzosa" del Gobierno ante las compañías eléctricas y, junto a Fundación Renovables, sostiene que la extensión tendrá un coste de 3.831 millones de euros para los consumidores y perjudicará el desarrollo de las energías renovables. FONDENEX, por su parte, ha centrado sus críticas en la seguridad de la instalación.

Greenpeace ha calificado la prórroga como un "error histórico" y considera que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha cedido ante la presión de las propietarias de las centrales nucleares, entre ellas Iberdrola, Endesa y Naturgy.

"La decisión de Pedro Sánchez es un error histórico que demuestra que en este país sigue mandando el mismo oligopolio energético de siempre", ha afirmado la directora ejecutiva de Greenpeace España y Portugal, Eva Saldaña.

La organización sostiene además que la decisión contradice la condición planteada anteriormente por el presidente del Gobierno para estudiar una eventual extensión de las centrales: que no implicara un coste adicional para la ciudadanía.

Un coste de 3.831 millones, según Greenpeace

El principal argumento económico de Greenpeace procede de un informe de la Universidad Rey Juan Carlos. Según la interpretación que hace la organización de ese trabajo, prolongar Almaraz supondrá un sobrecoste acumulado de 3.831 millones de euros en la factura eléctrica de hogares y empresas hasta 2033. Greenpeace añade que el mismo estudio estima que podrían verse comprometidos hasta 26.130 millones de euros de inversiones en tecnologías limpias, fundamentalmente renovables y almacenamiento.

La entidad sostiene que la permanencia de la central dificultará el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y pone especialmente el foco sobre Extremadura. A su juicio, el nudo eléctrico de Almaraz actúa como un freno para la entrada de nueva generación renovable en la zona.

"La seguridad no reside en reactores amortizados de los años 80, sino en un sistema flexible, renovable y con almacenamiento", ha señalado el responsable del Área de Energía, Clima y Movilidad de Greenpeace, José Luis García Ortega. La organización ha anunciado además que explorará las vías a su alcance para intentar revertir la decisión y ha cuestionado que la prórroga se haya hecho pública en pleno mes de agosto.

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Fundación Renovables teme un efecto dominó

La Fundación Renovables coincide en hablar de un "error histórico" y considera que la resolución compromete la planificación energética desarrollada en España durante los últimos años. También utiliza la estimación de 3.831 millones de euros para los consumidores y advierte de que la extensión de la vida de Almaraz puede frenar el despliegue de nueva potencia renovable y almacenamiento.

La entidad teme además que la decisión provoque un "efecto dominó" sobre el calendario de cierre de las demás centrales nucleares españolas y rechaza que mantener Almaraz abierta aporte, a su juicio, ventajas significativas en materia de seguridad de suministro. Fundación Renovables sostiene igualmente que la decisión obligará a revisar elementos de la planificación energética y de la gestión futura de los residuos radiactivos.

Fondenex pone el foco en la seguridad

En Extremadura, Fondenex (Fondo para la Defensa del Patrimonio Natural y Cultural de Extremadura) ha calificado la prórroga de "irresponsabilidad total" y ha acusado al Gobierno de incumplir sus anteriores compromisos sobre el calendario nuclear. La organización ha ido más allá y ha responsabilizado políticamente al Ejecutivo de cualquier eventual accidente que pudiera producirse durante el periodo adicional de funcionamiento.

FONDENEX también se ha referido a recientes incidencias de la Unidad I y ha planteado hipótesis sobre posibles problemas técnicos. Se trata de afirmaciones realizadas por la propia organización y no de conclusiones acreditadas en la resolución que autoriza la prórroga.

El Gobierno defiende otra lectura

El rechazo ecologista contrasta con los argumentos utilizados por el Gobierno para autorizar que Almaraz I y II continúen funcionando hasta el 8 de junio de 2030, una decisión que cuenta con el informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear. El Ejecutivo sostiene que la extensión tendrá un impacto limitado sobre el desarrollo renovable y calcula una reducción del 1,4% de la generación procedente de estas tecnologías en 2030 respecto al escenario previsto en el PNIEC. Al mismo tiempo, estima que permitirá reducir en un 7% la generación mediante ciclos combinados de gas.

Las organizaciones ecologistas rechazan esa interpretación y sitúan así el coste para los consumidores, el despliegue de las renovables y la seguridad como sus principales argumentos frente a una prórroga que permitirá mantener operativos los dos reactores extremeños durante casi cuatro años más.