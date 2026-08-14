Extremadura suma tres nuevos casos de fiebre del Nilo y eleva a siete los contagios este año

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha confirmado tres nuevos casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura, con lo que ascienden a siete los contagios detectados en la región durante 2026. Los nuevos afectados son dos mujeres de 68 y 43 años residentes en Don Benito y un hombre de 58 años de Santa Amalia. La mujer de mayor edad permanece ingresada en el Hospital de Don Benito, mientras que el hombre no presenta síntomas y su infección ha sido detectada por el Banco de Sangre de Extremadura.

Con estos nuevos diagnósticos, dos personas permanecen hospitalizadas actualmente por esta enfermedad en la comunidad, una en Mérida y otra en Don Benito. La cifra acumulada este año se mantiene todavía muy por debajo de la registrada en 2025, cuando Extremadura notificó 39 casos y cinco fallecimientos por fiebre del Nilo Occidental.

Vigilancia en las ocho áreas de salud

El SES ha informado a las gerencias de las ocho áreas de salud de Extremadura para mantener la vigilancia ante pacientes con síntomas compatibles y aumentar así la capacidad de diagnóstico. La administración sanitaria recuerda, no obstante, que alrededor del 80% de las infecciones en humanos son asintomáticas, lo que dificulta detectar buena parte de los contagios.

La enfermedad se transmite principalmente a través de la picadura de mosquitos infectados. Para reducir el riesgo, el SES recomienda evitar acumulaciones de agua en recipientes, mantener limpios canalones y desagües, utilizar repelentes y colocar mosquiteras en puertas y ventanas.

También aconseja utilizar, cuando sea posible, ropa que cubra buena parte del cuerpo y evitar perfumes o productos muy aromáticos que puedan atraer a los insectos.

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Once trampas para vigilar al mosquito

Extremadura ha reforzado este año su sistema de vigilancia de los vectores que pueden transmitir enfermedades. Por primera vez se ha implantado un programa específico de seguimiento del mosquito Culex, transmisor del virus del Nilo Occidental.

El dispositivo dispone de diez trampas fijas, ocho en Don Benito y dos en Cáceres, además de una trampa móvil, operativas desde mediados de julio y, en principio, hasta finales de octubre. El programa se desarrolla en colaboración con la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Extremadura, encargada de identificar las especies capturadas y analizar la posible presencia del virus.

El objetivo es detectar con antelación la circulación de mosquitos infectados y poder activar medidas de prevención y control antes de que se produzcan nuevos casos humanos. El SES mantiene igualmente vigilancia sobre el mosquito Aedes, transmisor de dengue, zika y chikungunya, aunque este insecto no tiene actualmente una presencia estable en Extremadura.