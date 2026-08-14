Giro en el tiempo en Extremadura: alerta por lluvias y tormentas este sábado

El tiempo dará un giro este sábado en Extremadura, con la llegada de lluvias y tormentas que pondrán en alerta a buena parte de la región. El 112 de Extremadura ha activado la alerta amarilla en gran parte de la provincia de Badajoz y en las zonas de Villuercas y Montánchez para este sábado, 15 de agosto.

La alerta estará en vigor desde las 14.00 hasta las 22.00 horas en las Vegas del Guadiana, Barros y Serena, La Siberia extremeña y Villuercas y Montánchez.

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Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en algunos puntos de las zonas afectadas podrían acumularse más de 15 litros por metro cuadrado en menos de una hora. Además, las precipitaciones podrán venir acompañadas de tormentas con granizo y fuertes rachas de viento.