Guardiola celebra la prórroga de Almaraz hasta 2030: "Hoy se hace justicia"

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha celebrado este viernes la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz hasta el 8 de junio de 2030, después de que el Boletín Oficial del Estado haya publicado la orden que renueva la autorización de explotación de sus dos unidades. "Almaraz seguirá abierta hasta 2030. Y con ella, seguirá latiendo una parte esencial de nuestra tierra", ha señalado Guardiola en un mensaje publicado en su cuenta de X tras conocerse la decisión.

La presidenta ha puesto especialmente el acento en las consecuencias económicas y laborales. La prórroga, ha destacado, "da certidumbre a una comarca, protege miles de empleos" y mantiene en Extremadura una actividad que durante décadas ha sido fundamental para numerosos pueblos y familias.

"Hoy se hace justicia con una central que es parte inseparable de la historia y el desarrollo de Extremadura", ha añadido. Guardiola ha agradecido además a la sociedad extremeña que haya "luchado unida" y "alzado la voz con dignidad" para reclamar que Almaraz no cerrara.

Hasta junio de 2030

La reacción llega después de que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico haya concedido a Centrales Nucleares Almaraz-Trillo (CNAT) una nueva autorización para mantener operativas las dos unidades hasta el 8 de junio de 2030.

Hasta ahora, Almaraz I tenía autorización hasta el 1 de noviembre de 2027 y Almaraz II hasta el 31 de octubre de 2028. La ampliación supone alrededor de 31 meses adicionales para el primer reactor y 19 para el segundo.

CNAT había solicitado formalmente la extensión en octubre de 2025 y el pasado 16 de julio el Consejo de Seguridad Nuclear emitió un informe favorable, condicionado al cumplimiento de los límites y requisitos establecidos en materia de seguridad nuclear y protección radiológica.

El principal polo industrial y económico

El alcance de la decisión rebasa la producción eléctrica. Almaraz constituye el mayor polo industrial y económico de Extremadura y su actividad resulta determinante para Campo Arañuelo. La central genera actualmente unos 4.000 empleos directos e indirectos, según CNAT, y durante las paradas de recarga incorpora alrededor de 1.200 trabajadores adicionales.

El impacto se extiende a empresas auxiliares, contratas, hostelería, comercio y servicios de los municipios del entorno, de ahí que la posibilidad de iniciar su cierre en 2027 se hubiera convertido en una de las principales preocupaciones económicas y laborales de la región. La propia Junta ha defendido durante los últimos meses que miles de familias de Campo Arañuelo dependen de la actividad de la planta.

La orden publicada ahora en el BOE despeja ese horizonte hasta 2030, aunque establece también que este tiempo adicional deberá servir para impulsar alternativas industriales y de empleo en el territorio y avanzar en el diálogo social de cara a una futura transición.

El nuevo escenario energético

El Gobierno central justifica también la extensión por el cambio del escenario energético internacional, marcado por la crisis en Oriente Medio y la mayor volatilidad de los precios de los combustibles fósiles, especialmente del gas natural.

Según los cálculos incluidos en la resolución, mantener Almaraz hasta 2030 tendría un efecto limitado sobre el despliegue renovable y permitiría reducir la generación mediante gas. La prórroga no modifica el calendario general de cierre del parque nuclear español, fijado para 2035.

La publicación de la autorización cierra así meses de incertidumbre sobre el futuro inmediato de Almaraz y permite que una de las grandes batallas políticas, económicas y laborales de Extremadura de los últimos años quede aplazada, al menos, hasta junio de 2030.