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El futuro de la instalación extremeña

"Hoy tenemos esta prórroga; mañana empezamos a luchar por 2040, 2050 o 2060”

Juan Antonio Díaz Agraz, alcalde de Almaraz, destaca que los municipios de la zona han mantenido una posición común "sin colores políticos" para defender la planta y avanza que comenzarán a trabajar ya mismo por ir más allá de 2030

Juan Antonio Díaz, alcalde de Almaraz, atiende a los medios este viernes.

Juan Antonio Díaz, alcalde de Almaraz, atiende a los medios este viernes. / Carlos Gil

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Eduardo Barajas

Almaraz

"Es un día feliz. La comarca ha tenido una buena noticia, la que estábamos esperando hace tiempo", afirmó este viernes Juan Antonio Díaz Agraz, alcalde de Almaraz, quien destacó que los municipios de la zona han mantenido una posición común "sin colores políticos", en defensa de la instalación.

Incidió, no obstante, en que la decisión conocida ahora no pone fin a las reivindicaciones de los municipios del entorno. "Hoy tenemos esta prórroga; mañana empezamos todos los alcaldes y alcaldesas a luchar por la continuidad de la central nuclear", señaló. El objetivo, añadió, es que la instalación pueda mantenerse activa durante mucho más tiempo: "Si es posible, hasta 2040, 2050, o 2060”, hasta  “donde corresponda".

La unión, crucial

“La unión, este algo más de año y medio que llevamos luchando ha sido algo crucial, no mirar los colores políticos y velar por todos nuestros vecinos”, coincidió Fernando Sánchez Castilla, alcalde de Belvís de Monroy y presidente de la plataforma Sí a Almaraz, Sí al futuro.

Noticias relacionadas y más

Fernando Sánchez, alcalde de Belvís de Monroy y presidente de la plataforma Sí a Almaraz, Sí al futuro.

Fernando Sánchez, alcalde de Belvís de Monroy y presidente de la plataforma Sí a Almaraz, Sí al futuro. / Carlos Gil

Sánchez Castilla confirmó, asimismo, que la plataforma ciudadana que preside tendrá continuidad, pese a haberse conseguido está prórroga de tres años. “Consideramos que Almaraz está preparada para continuar muchos años más”, aseveró.

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