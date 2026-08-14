Patronal y sindicatos avalan la prórroga de Almaraz y piden empezar a preparar su futuro

La prórroga de la Central Nuclear de Almaraz hasta junio de 2030ha encontrado una amplia acogida favorable entre las organizaciones empresariales y sindicales, aunque la celebración ha venido acompañada de una advertencia compartida: los próximos cuatro años deben aprovecharse para preparar el futuro de la planta y de Campo Arañuelo y evitar que el debate vuelva a resolverse cuando el cierre esté próximo.

CREEX: "2030 es ya pasado mañana"

También la Confederación Regional Empresarias Extremeña (CREEX) ha recibido con satisfacción la decisión y ha reclamado que la planificación comience "desde ya". Su secretario general, Javier Peinado, ha considerado que se ha impuesto "la lógica frente a la demagogia" y ha calificado la prórroga como una decisión de "sensatez y responsabilidad".

"2030 es ya pasado mañana y el tiempo vuela; si no, dentro de tres años estaremos en la misma situación", ha advertido.

La organización empresarial plantea incluso estudiar alternativas al futuro desmantelamiento, como la sustitución de los actuales reactores por pequeños reactores modulares, con el objetivo de mantener generación estable, empleo e inversión y conservar la capacidad de Almaraz para atraer nuevos proyectos industriales.

CREEX considera que la central tiene un peso determinante en el tejido industrial extremeño, la captación de inversiones y la estabilidad del suministro energético y reclama que la comarca conserve "cuando menos" el nivel de actividad actual cuando llegue el siguiente horizonte.

Toni Gudiel

CIEM: "Un gran éxito colectivo"

Por su parte, la Confederación Independiente de Empresarios y Autónomos (CIEM) ha considerado la decisión "un gran éxito colectivo" de la sociedad extremeña y ha valorado el consenso alcanzado en torno a una infraestructura que considera esencial por su peso en el empleo, la actividad económica y el tejido empresarial.

La patronal reclama, sin embargo, empezar desde ahora a estudiar las condiciones regulatorias, fiscales, económicas y técnicas que permitirían mantener Almaraz operativa más allá de 2030, siempre que existan garantías de seguridad y viabilidad.

A la vez, CIEM defiende que la ampliación debe aprovecharse para acelerar la diversificación económica de Campo Arañuelo, captar nuevos proyectos industriales y reducir progresivamente la dependencia de la comarca respecto a la central.

UGT pide revisar el calendario nuclear

UGT FICA ha valorado igualmente de manera positiva la autorización hasta 2030 y ha destacado que permite proteger más de 4.000 empleos directos e indirectos vinculados a una instalación estratégica para Extremadura. El sindicato reclama además revisar el calendario de cierre del parque nuclear español pactado en 2019 ante los cambios experimentados desde entonces por el escenario energético, la situación geopolítica, la electrificación de la economía y las necesidades de competitividad industrial.

UGT defiende que renovables y nuclear no sean planteadas como opciones excluyentes y considera que la prórroga de Almaraz debe abrir un debate basado en criterios de seguridad de suministro, costes energéticos, empleo, descarbonización y cohesión territorial.

CCOO exige alternativas reales

CCOO ha puesto el acento en otro aspecto. Aunque la vida útil de Almaraz se prolongue, el sindicato reclama al Gobierno que mantenga los compromisos establecidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y evite generar dudas sobre el cumplimiento de los objetivos de implantación de renovables y almacenamiento.

Además, exige al Gobierno, a la Junta y a las empresas propietarias que estos años adicionales sirvan para impulsar inversiones industriales y laborales que garanticen alternativas reales para Campo Arañuelo.

CCOO advierte de que esa transición no se está produciendo todavía al ritmo necesario y reclama espacios de participación efectivos para trabajadores y agentes sociales. Los futuros cierres, sostiene, deberán ir acompañados de convenios de transición justa capaces de mantener e incluso aumentar el empleo en las zonas afectadas.

La patronal catalana mira a Almaraz

La decisión también ha provocado reacciones fuera de Extremadura. Foment del Treball, principal organización patronal representativa del empresariado y la industria de Cataluña, ha celebrado la prórroga y ha reclamado que el Gobierno aplique el mismo criterio a las centrales catalanas. La organización considera lo ocurrido con Almaraz "un paso en la buena dirección" y sostiene que la política energética debe decidirse mediante criterios técnicos, económicos y de seguridad de suministro.

Foment reclama revisar el calendario nuclear para Ascó I, Ascó II y Vandellós II, al considerar que Cataluña no puede prescindir de una energía que califica como estable, no emisiva y esencial para la competitividad industrial.

Las reacciones llegan después de que el BOE haya publicado este viernes la autorización que permite que los dos reactores de Almaraz continúen funcionando hasta el 8 de junio de 2030. La decisión resuelve el futuro inmediato de la principal instalación industrial de Campo Arañuelo, pero abre ya la discusión sobre qué ocurrirá cuando llegue esa fecha.