El sello que ya tienen 63 empresas extremeñas y que da puntos extra para optar a ayudas

Contar con la certificación de Empresa Socialmente Responsable de Extremadura no se queda solo en un reconocimiento. Las compañías que disponen de este distintivo obtienen también puntuación adicional cuando concurren a ayudas e incentivos de la Junta. En la actualidad son 63 las empresas acreditadas en la región, con cerca de 9.400 trabajadores.

La Administración autonómica quiere ahora ampliar esa cifra. Solo en 2026, un total de 59 empresas se registraron para iniciar el proceso de evaluación, según explicó ayer la directora general de Trabajo, Pilar Bueno, quien presentó la evolución de las herramientas destinadas a extender la responsabilidad social entre el tejido empresarial extremeño.

Bueno explicó que no existe una línea general de subvenciones reservada específicamente a las empresas socialmente responsables, aunque disponer de la certificación sí supone una ventaja en las convocatorias autonómicas. Las empresas acreditadas reciben puntuación adicional en las ayudas e incentivos que convoquen las distintas consejerías.

Extremadura cuenta desde 2010 con una ley específica de Responsabilidad Social Empresarial. Posteriormente se desarrolló el sistema de certificación y, tras la puesta en marcha de la herramienta de evaluación en 2015, las primeras empresas obtuvieron el reconocimiento en 2016.

Una auditoría

El proceso comienza a través de ORSE, la herramienta gratuita de autoevaluación del Observatorio de Responsabilidad Social Empresarial. Las compañías pueden analizar con ella cuestiones relacionadas con las relaciones laborales, la igualdad de oportunidades, la sostenibilidad ambiental, la transparencia, el impacto social de su actividad o su relación con clientes y proveedores.

Una vez completado el proceso, auditores autorizados verifican la información aportada por la empresa y comprueban el cumplimiento de los requisitos antes de conceder el reconocimiento. La herramienta se renovó durante este año después de que las propias empresas trasladaran a la Junta que su utilización resultaba compleja.

Bueno reconoció que el procedimiento podía resultar "farragoso" por la cantidad de estándares nacionales, internacionales y europeos que incorpora, por lo que se introdujeron cambios para simplificarlo. Entre las novedades se encuentra la incorporación del estándar voluntario de información sobre sostenibilidad VSME, respaldado por la Comisión Europea. La Junta trabaja también en la integración progresiva de las Normas Europeas de Información de Sostenibilidad.

Actuaciones

La certificación tiene en cuenta actuaciones muy distintas dentro de la gestión de una empresa. Entre ellas figuran las medidas de conciliación de la vida laboral y familiar, la promoción profesional de las mujeres, la adaptación de puestos para personas con discapacidad o la colaboración con empresas de inserción y centros especiales de empleo.

También se valoran iniciativas dirigidas a reducir el consumo de energía y agua, utilizar fuentes renovables, colaborar con centros educativos para ofrecer formación o prácticas y participar en proyectos sociales del entorno. Bueno insistió en que la responsabilidad social no está reservada a las grandes compañías.

Una pequeña empresa que colabora con un club deportivo de su municipio, recibe alumnos de Formación Profesional en prácticas o trabaja con entidades de inserción también puede estar desarrollando este tipo de actuaciones y optar a la certificación. Entre las últimas empresas reconocidas figuran Deutz Spain, 2Freedom Imaging Software & Hardware, Metal Frame Renovables, Nuestra Señora de la Estrella, Soluciones Dehesa Sana y Campo Jerez, según la información facilitada por la Junta.

Premios el 5 de noviembre

Desde 2024, la Administración autonómica concede además el Premio Empresa Socialmente Responsable, que distingue cada año a las compañías que consiguen las mejores puntuaciones dentro del sistema de evaluación. Los galardones correspondientes a 2026 se entregarán el próximo 5 de noviembre.

La Junta ha reforzado asimismo la difusión de estas herramientas entre el tejido empresarial. Los canales vinculados al Observatorio acumulan más de 8.000 seguidores en redes sociales, más de 300 publicaciones durante el último año, 718 usuarios activos y más de 11.000 visitas.

El objetivo no pasa únicamente por elevar el número de empresas certificadas, sino por conseguir que estas prácticas se incorporen progresivamente a la gestión habitual de las compañías extremeñas. "La RSE no es un coste, es una inversión de futuro", resumió Bueno.