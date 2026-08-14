Irene de Miguel (Unidas por Extremadura): "La prórroga se la pueden meter por donde les quepa"

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha reaccionado con dureza a la decisión del Gobierno de prolongar la vida de la central nuclear de Almaraz hasta junio de 2030. Lo ha hecho a través de un vídeo publicado en su perfil de Instagram, grabado "en pijama y con el café mañanero", en el que ha resumido su rechazo con una frase contundente: "La prórroga de Almaraz se la pueden meter por donde les quepa".

De Miguel ha cuestionado que la ampliación se presente como "una victoria popular" y ha sostenido que, en realidad, beneficia a las compañías eléctricas propietarias de la planta. "Lo que es, es una victoria de las eléctricas, de estas grandes multinacionales que se van a seguir lucrando con una instalación que está sumamente amortizada", ha afirmado.

La dirigente de Unidas ha criticado además que, a su juicio, las empresas no hayan realizado durante los últimos años las inversiones necesarias para prolongar el funcionamiento de la central porque daban por hecho que se cumpliría el calendario de cierre que ellas mismas habían acordado.

"Es increíble. En Extremadura somos unos pagafantas", ha señalado De Miguel, que también ha reprochado las medidas fiscales adoptadas para favorecer la continuidad de la planta. "Les quitamos los impuestos, nos quedamos con una instalación que tiene incidencias graves un día sí y otro día también y además lo festejamos", ha añadido.

"Alargar la agonía"

La portavoz de Unidas por Extremadura ha vuelto a cuestionar asimismo el modelo energético ligado a la central y ha criticado que la región, según sus palabras, pueda acabar convertida en "un cementerio nuclear" mientras continúa dependiendo del uranio procedente del exterior.

De Miguel también ha cargado contra el momento elegido para hacer pública la decisión, en pleno mes de agosto. Con tono irónico, ha afirmado que la prórroga se ha aprobado con "agosticidad y alevosía" y "pillándonos algunos en mitad de vacaciones". Más allá de la forma, la portavoz considera que los tres años adicionales de funcionamiento no resolverán el problema de fondo de Campo Arañuelo.

"Disfrutemos de estos tres años más de prórroga, que no va a suponer nada más que alargar la agonía", ha señalado. A su juicio, la decisión evidencia además que el Gobierno central carece de una alternativa para el futuro de la comarca y que ha terminado plegándose a los intereses de las compañías eléctricas.

En esta línea, De Miguel ha advertido finalmente de que la ampliación hasta 2030 puede no ser la última. La dirigente de Unidas ha planteado que, si PP y Vox llegaran al Gobierno central en el futuro, la continuidad de Almaraz podría prolongarse todavía más. "Ya sabemos que tendremos nuclear hasta que pete. Esto es lo que tenemos", ha concluido.

"Patadón para adelante"

También el diputado de Unidas por Extremadura Juan Schirinzi ha rechazado este viernes la decisión del Gobierno y ha calificado la prórroga de "patadón para adelante". A su juicio, la ampliación hasta 2030 se limita a trasladar el problema a otra legislatura en lugar de afrontar el cierre y preparar una alternativa para Campo Arañuelo.

Schirinzi ha defendido que la central es una infraestructura "obsoleta" y ya amortizada y ha criticado tanto al Ejecutivo central como a la Junta por no haber impulsado una reconversión industrial de la comarca. En este sentido, ha reclamado "políticas valientes" que permitan reducir la dependencia económica de Almaraz y ofrecer nuevas oportunidades una vez termine su actividad.

El diputado también ha advertido de que, si no se avanza en esa transición, en 2030 volverá a abrirse el mismo debate sobre una nueva prolongación. Unidas por Extremadura considera que los años adicionales de funcionamiento deben aprovecharse para definir un "futuro industrial" para Campo Arañuelo y evitar que la comarca vuelva a llegar al cierre sin una alternativa económica clara.