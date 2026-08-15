Accidente múltiple en la A-5 a la altura de Navalmoral de Mata: seis vehículos implicados

Seis vehículos se han visto implicados en un accidente de tráfico registrado en la tarde de este sábado en la autovía A-5, a la altura de Navalmoral de la Mata (Cáceres).

El siniestro se ha producido alrededor de las 18.20 horas en el kilómetro 185 de la A-5, en sentido Badajoz, dentro del término municipal de Navalmoral de la Mata.

Hasta el lugar se han desplazado agentes del Subsector de Tráfico de Cáceres y de Seguridad Ciudadana para intervenir en el accidente y controlar la circulación en la zona.

Como consecuencia del siniestro, permanece cortada la salida de la A-5 hacia la autovía EX-A1.

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Por el momento, no ha trascendido información sobre posibles heridos ni sobre las circunstancias en las que se ha producido el accidente.