El alcalde de La Granja, ante la rave ilegal: “Se comportan de forma civilizada, hay vecinos que están bajando a ver cómo es la fiesta”

“¿Ya vais a la piscina natural a ver de qué os enteráis y cómo está la gente esta mañana, no?”, preguntaba el alcalde de La Granja, Óscar Martín, a dos niñas de apenas 12 años que salían con su bicicleta de la plaza del pueblo para acercarse a la ‘rave ilegal’ que se instaló el pasado jueves en el famoso paraje de la localidad. “Hombre, a ver qué hay”, le contestaban las dos jóvenes. “No aprovechéis para quedaros ya de fiesta”, bromeaba el regidor.

El cambio de vida en el pueblo ha sido frenético en apenas 24 horas. Para el alcalde, el primero. Se había cogido esta semana de vacaciones y estaba en Santander cuando le sorprendieron con una llamada advirtiéndole de que se había instalado una fiesta no autorizada en la piscina natural y que no paraba de llegar gente. Rápidamente, y sin pensarlo demasiado, se montó en el coche y puso fin a su estancia en el norte para regresar con sus vecinos, en un acto de responsabilidad con su pueblo.

Este sábado, día festivo en todo el país, La Granja ha amanecido todavía con música de la rave que hoy es noticia en todos los medios nacionales. Más de 3.000 personas (siguen llegando más) y unos 1.000 vehículos se han instalado en el pueblo. Los vecinos lo viven con sorpresa, incertidumbre y mucha curiosidad. La música tecno suena casi a todas horas. Desde que en el mediodía del viernes comenzase a sonar la música, han tenido muchas horas seguidas de fiesta sin interrupción. Y, lo más importante, “sin conflicto”.

Ya este sábado, Óscar Martín, el alcalde, ha sacado unos instantes para atender a El Periódico Extremadura y explicar cómo se han vivido las primeras horas de fiesta: “Al principio había un poquito de incertidumbre, sobre todo entre los vecinos, por no saber qué podía pasar con esta fiesta. Luego se ha transformado en curiosidad al ver que la gente se comportaba de forma civilizada y con buen ambiente”.

Sobre las molestias que han podido ocasionar, Martín asegura que “el lugar donde se ha instalado estaba a un kilómetro de distancia, por lo que no ha sido muy excesivo”, aunque cuenta que “sí se escuchaba un poquito la música”.

Óscar concluye asegurando que no se ha producido ninguna incidencia reseñable en el pueblo, que los propios vecinos también están bajando a la fiesta y que sí existe incertidumbre porque puedan dejar basura que dañe el paraje natural.

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Entretanto, la Guardia Civil mantiene abierto el dispositivo para controlar los accesos y no están permitiendo a vehículos acceder a la zona de fiesta. Pese a que no se han reportado incidencias durante la noche, ayer ya hubo un detenido por desobediencia a los agentes y varias multas administrativas por tenencia ilícita de drogas.