La cifras de Almaraz: el 7% de la electricidad de España, 4.000 empleos y 435 millones en impuestos

La prórroga de la Central Nuclear de Almaraz hasta junio de 2030 mantiene en funcionamiento una instalación que por sí sola cubre alrededor del 7% de la demanda eléctrica anual de España, sostiene unos 4.000 empleos en su zona de influencia y genera cerca de 435 millones de euros al año en impuestos. Son algunas de las cifras que explican el peso energético, industrial y económico de la planta extremeña.

Sus dos reactores suman cerca de 2.100 megavatios de potencia y durante 2025 alcanzaron una producción bruta de 15.370 gigavatios hora (GWh). Dicho de otra manera, la electricidad que salió de Almaraz durante el último ejercicio equivale aproximadamente al consumo anual de cuatro millones de hogares.

La dimensión de esa producción sitúa a la instalación cacereña entre las piezas relevantes del sistema eléctrico nacional. Aproximadamente uno de cada catorce kilovatios hora consumidos en España procede de sus dos unidades.

Carlos Gil

La principal industria extremeña

Pero los números de Almaraz no se limitan a la electricidad. La central está considerada la principal industria de Extremadura y su actividad tiene un peso determinante en Campo Arañuelo.

En torno a la instalación se contabilizan unos 3.000 empleos directos, indirectos e inducidos, una cifra que la gestora eleva hasta aproximadamente 4.000 puestos de trabajo en toda su zona de influencia. A ellos se incorporan cerca de 1.200 trabajadores adicionales durante cada parada de recarga, cuando aumentan las necesidades de mantenimiento, revisión y trabajos especializados.

Ese movimiento alcanza a empresas auxiliares, ingeniería, mantenimiento, transporte, alojamientos, hostelería, comercio y otros servicios de los municipios cercanos. De ahí que el futuro de Almaraz haya sido durante los últimos años una de las principales cuestiones económicas y laborales de la comarca.

435 millones en impuestos

El impacto también aparece en la factura fiscal. La central paga alrededor de 435 millones de euros anuales en impuestos, de los que unos 100 millones están vinculados a Extremadura.

La fiscalidad ha sido precisamente uno de los puntos centrales del debate sobre su continuidad. Las propietarias han defendido que la elevada carga tributaria condiciona la rentabilidad de la planta, mientras que la prórroga finalmente autorizada se ha tramitado sin que las empresas condicionaran formalmente su petición a una compensación económica previa.

A ello se suman cerca de 50 millones de euros de inversión anual en modernización, mantenimiento, seguridad y actualización tecnológica de las instalaciones.

Cedido

Un ahorro de seis millones de toneladas de CO2

La producción eléctrica de Almaraz se realiza sin emisiones directas de dióxido de carbono durante la generación. Según los datos manejados por la propia central, los 15.370 GWh producidos en 2025 evitaron unas seis millones de toneladas de CO2 frente a una producción equivalente mediante tecnologías fósiles.

Almaraz cuenta además con la máxima calificación de la Asociación Mundial de Operadores de Centrales Nucleares (WANO), la categoría WANO 1, revalidada en 2025 tras una revisión realizada por más de 25 expertos internacionales.

El Consejo de Seguridad Nuclear ha dado ahora el aval técnico para que sus dos unidades continúen operando con las condiciones fijadas hasta el 8 de junio de 2030. Cuando llegue esa fecha, Almaraz acumulará alrededor de 47 años de funcionamiento.

La prórroga mantiene así durante casi cuatro años más 2.100 megavatios de potencia, alrededor del 7% de la electricidad española, miles de empleos y la mayor actividad industrial de Extremadura, mientras continúa abierto el debate sobre qué deberá ocurrir con la instalación y con Campo Arañuelo después de 2030.