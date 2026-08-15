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Incendio forestal

Estabilizado un incendio en La Granja tras la intervención de medios terrestres y aéreos

La Guardia Civil confirma que el fuego no tiene relación con la rave ilegal, sino que se ha producido en otro punto del municipio

Vídeo | Imágenes del incendio forestal en La Granja (Cáceres)

Vídeo | Imágenes del incendio forestal en La Granja (Cáceres)

Infoex

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E. P. E.

Los medios del Plan Infoex han intervenido este sábado en un incendio forestal declarado en La Granja (Cáceres), que se encuentra estabilizado y sin frentes activos que hagan avanzar las llamas.

En las labores de extinción han participado 16 efectivos, entre ellos dos unidades de bomberos forestales terrestres, una unidad helitransportada y dos agentes del Medio Natural. Además, el dispositivo ha contado con un medio aéreo.

El incendio se encontraba estabilizado a las 16.20 horas, según la información facilitada por el Plan Infoex.

Sin relación con la rave

Aunque el fuego se ha declarado en el término municipal de La Granja, donde desde el pasado jueves se está celebrando una rave ilegal, la Guardia Civil ha precisado que el incendio no se ha producido en la zona de la concentración, sino en otro punto del municipio, también en las inmediaciones del río Ambroz.

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El Seprona investigará las causas del incendio para tratar de determinar su origen.

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