Extremadura prepara nuevas bolsas para contratar monitores en los colegios

La Junta de Extremadura prepara una renovación del sistema utilizado para cubrir temporalmente los puestos de monitores de actividades formativas complementarias en los colegios de la región. La Consejería de Educación y Formación Profesional plantea crear nuevas listas de espera específicas para cada especialidad y dejar atrás el sistema que todavía mantiene como referencia una resolución de agosto de 2011, hace ya 15 años. La normativa actualmente en vigor establece expresamente que las necesidades de contratación temporal se cubran con los aspirantes incluidos en aquella lista.

El relevo, sin embargo, no se producirá de golpe. La lista de 2011 continuará vigente para cada especialidad hasta que se constituya y haga pública la nueva bolsa correspondiente. Solo en ese momento dejará de utilizarse para los llamamientos de ese ámbito, por lo que ambas fórmulas podrán convivir durante el periodo necesario para completar los distintos procesos.

Así consta en el borrador del decreto con el que Educación pretende modificar el Decreto 84/2014, la norma que regula las actividades formativas complementarias en los centros de Educación Infantil y Primaria y específicos de Educación Especial sostenidos con fondos públicos. El proyecto se sometió a finales de julio a un periodo de audiencia e información pública de siete días hábiles, tramitado por vía de urgencia.

La propia Administración reconoce en el borrador que la referencia a la lista de 2011 ha quedado desactualizada por el tiempo transcurrido y argumenta la necesidad de disponer de bolsas permanentemente actualizadas, integradas por aspirantes cuya disponibilidad y situación profesional respondan a la realidad de cada momento.

Listas por especialidad

El futuro modelo establecerá una lista específica para cada especialidad y su constitución requerirá convocar nuevos procesos de selección en los que Educación tendrá margen para elegir el sistema. De esta forma, podrán consistir en un concurso de méritos, en una prueba selectiva o en la aplicación sucesiva de ambas fórmulas. También serán esas convocatorias las que establezcan las condiciones para participar y los requisitos asociados a los correspondientes puestos de trabajo.

El borrador, por tanto, no supone todavía la convocatoria de las nuevas bolsas. Tampoco fija cuándo comenzarán los procesos ni cuáles serán las primeras especialidades en renovar sus listas. Lo que hace es modificar la base normativa que permitirá ponerlos posteriormente en marcha.

Hasta ahora, la regulación ha mantenido prácticamente intacta una disposición que procede de 2014 y que remite directamente a la Resolución de 12 de agosto de 2011 del Ente Público Extremeño de Servicios Educativos Complementarios. El decreto vigente señala que las contrataciones temporales deben atenderse con los aspirantes que integran esa lista.

Recolocar a los indefinidos

La modificación tendrá también consecuencias para los monitores de actividades formativas complementarias que tienen la condición de indefinidos. Estos trabajadores seguirán en el mismo colegio siempre que el centro conserve la actividad que venían impartiendo. Si esta desaparece o cambia, el Ente Público Extremeño de Servicios Educativos Complementarios les ofrecerá los puestos vacantes de la misma especialidad existentes dentro de su zona educativa.

La normativa actualmente vigente establece que, cuando un monitor indefinido debe cambiar de centro por la desaparición o modificación de su actividad, la adjudicación del nuevo destino se realiza siguiendo el orden en el que figuraba en aquella resolución. El borrador sustituye este criterio por la antigüedad, por lo que tendrá prioridad quien acumule más servicios prestados en la misma categoría profesional. Si hay empate, se recurrirá al orden alfabético establecido en el sorteo público vigente de Función Pública.

Además, los indefinidos que hayan sido reubicados tendrán una nueva posibilidad de movilidad. Una vez terminado el curso escolar y hasta el 30 de junio podrán solicitar un puesto vacante de la misma especialidad dentro de su zona educativa. Cuando haya más de un trabajador interesado en la misma plaza, tendrá preferencia quien hubiese impartido anteriormente esa especialidad en ese centro y, en caso de nuevo empate, decidirá el citado sorteo alfabético.

Tramitación online

La reforma aprovecha igualmente para actualizar procedimientos administrativos que conservan fórmulas de hace más de una década. Uno de los ejemplos más claros está en las solicitudes que realizan los centros. La regulación de 2014 obliga a cumplimentarlas en Rayuela, pero después establece que deben imprimirse y presentarse en los registros administrativos correspondientes, e incluso contempla la posibilidad de hacerlo a través de una oficina de Correos.

El nuevo texto sustituye este procedimiento por la tramitación electrónica. Las solicitudes se gestionarán a través del portal de la Junta y Rayuela y deberán registrarse electrónicamente. El borrador contempla además que la Administración pueda ampliar los plazos que todavía no hayan vencido cuando una incidencia técnica impida el funcionamiento normal de los sistemas.

Los cambios alcanzan también a las subvenciones destinadas a financiar estas actividades en los centros privados concertados. Entre otras medidas, podrán evitar volver a entregar determinados documentos que ya estén en poder de la Administración y sustituir inicialmente parte de la documentación por una declaración responsable, aunque los requisitos tendrán que ser comprobados antes de formular la propuesta de concesión.

El proyecto establece que el futuro decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura y únicamente afectará a los procedimientos iniciados posteriormente. La desaparición de la lista de 2011 será, en todo caso, escalonada: seguirá sirviendo para los llamamientos de cada especialidad hasta que exista una nueva lista que pueda tomar el relevo.