Extremadura vuelve a liderar la percepción turística en España y mejora su nota hasta el 7,7

Extremadura vuelve a situarse como la comunidad autónoma con mejor percepción turística de España. La región cerró el segundo trimestre de 2026 con una valoración de 7,7 puntos sobre 10, cinco décimas más que en el mismo periodo del año pasado y 2,3 puntos por encima de la media nacional, que se quedó en 5,4.

El dato coloca a la comunidad extremeña por delante de Aragón y Asturias, ambas con 7,5 puntos, mientras que Navarra y Murcia comparten la siguiente posición con 7,2. Por el contrario, por detrás aparecen Castilla-La Mancha (6,9), Cantabria (6,8), La Rioja (6,7), Castilla y León (6,6) y Galicia (6,2).

La fotografía actual, sin embargo, llega después de un periodo de altibajos. Extremadura comenzó 2025 con una puntuación de 8,3, pero cayó hasta el 7,2 en el segundo trimestre y al 7 durante los meses de verano. Al finalizar aquel ejercicio, LLYC situó la valoración media anual de la región en 7,4, solo por detrás de Asturias, con 7,6, y señaló además que Extremadura había sido la única comunidad cuya percepción empeoró en el último trimestre, con una caída de cuatro décimas.

Cultura y naturaleza

Los contenidos relacionados con el patrimonio cultural y los espacios naturales continúan apareciendo entre los principales puntos fuertes de Extremadura. Durante el último año, LLYC analizó cerca de 14.000 mensajes digitales relacionados con el turismo extremeño, dentro de una muestra próxima a 1,2 millones en el conjunto de España.

Entre las referencias favorables aparecen las celebraciones de Semana Santa en Cáceres, Badajoz, Mérida y Plasencia, las ferias y la floración de los cerezos en el Valle del Jerte. También ganaron presencia contenidos relacionados con campañas de promoción turística y con iniciativas vinculadas a la innovación y la sostenibilidad.

En el pasado año, el 64,5% de los comentarios analizados sobre el turismo extremeño fueron positivos y el 45,2% de los mensajes estudiados estuvieron relacionados con la cultura. Aquel trimestre estuvieron especialmente presentes la Semana Santa de Badajoz, la apertura de la Sala de Protohistoria del Museo Arqueológico Provincial, la floración del Valle del Jerte, Guadalupe y la Feria Nacional del Queso de Trujillo.

Durante esta primavera, la conversación volvió a recoger acontecimientos como la Semana Santa, las actividades de turismo rural y de naturaleza, la observación de aves, las playas de interior o las rutas vinculadas a cascadas y paisajes naturales. También tuvieron presencia acontecimientos gastronómicos y celebraciones como Los Palomos, en Badajoz.

Críticas

Cabe destacar que la buena posición de Extremadura no significa que toda la conversación sea favorable. Entre los asuntos que continúan generando críticas aparecen el estado de determinadas infraestructuras y el impacto de los pisos turísticos ilegales. Son problemas que ya aparecían en la edición del barómetro correspondiente a la primavera de 2025.

Entonces se recogieron críticas al servicio ferroviario, a cancelaciones de trenes y a la falta de climatización en algunos Alvia. También se detectó preocupación por la expansión de apartamentos turísticos en lugares como Jerte, Guadalupe y Badajoz y por su posible impacto en la convivencia.

A finales de 2025 surgió además otro elemento que terminó afectando a la puntuación extremeña: las críticas por la falta de presencia de Badajoz en determinadas campañas regionales de promoción turística. LLYC vinculó a esta conversación parte de la caída de cuatro décimas que registró Extremadura durante el último trimestre del año.

Qué mide el barómetro

El Barómetro de Percepción Turística no mide directamente cuántos visitantes recibe una comunidad ni su grado de satisfacción una vez realizado el viaje. Su objetivo es analizar cómo se habla del turismo en el entorno digital y convertir esa conversación en un indicador comparable entre territorios.

Para hacerlo, LLYC estudia el volumen de mensajes y su tono positivo, neutro o negativo, distingue entre la conversación generada dentro de cada comunidad y la procedente de otros territorios y clasifica los contenidos en una veintena de categorías, desde cultura y naturaleza hasta masificación, vivienda, infraestructuras, seguridad o condiciones laborales. El volumen se ajusta además en función de la población de cada comunidad.

La propia metodología advierte de que el indicador puede verse afectado por acontecimientos coyunturales, campañas, polémicas o grandes eventos y que esos efectos no se eliminan del cálculo. Se trata, por tanto, de un termómetro de la reputación y la conversación digital sobre el turismo, complementario a estadísticas como viajeros, pernoctaciones, ocupación o gasto turístico.