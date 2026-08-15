De Netflix al Teatro Romano de Mérida: el actor Julio Peña se reencuentra con sus inicios

Julio Peña, el actor que da vida a Hipólito en 'Fedra, en los infiernos' en la 72ª edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, se enfrenta a un personaje marcado por uno de los mitos clásicos trágicos más conocidos. A los 10 años comenzó en mundo de la actuación a través del teatro, hasta llegar al mundo de la televisión y el cine.

Este donostiarra de 26 años se dio a conocer tras interpretar a Manuel Gutiérrez en la serie de Disney Channel Latinoamérica 'Bia' en 2018, pero fue con la interpretación de Ares Hidalgo en la adaptación de la trilogía 'A través de mi ventana', de Ariana Godoy, cuando dio el salto a la fama desde de la plataforma Netflix.

Poco después, en 2023 se estrenó 'Berlín', el spin-off y precuela de la serie 'La casa de papel', de la misma plataforma. En esta producción, el actor interpreta a Roi, un fiel escudero y alumno aventajado del protagonista, interpretado por Pedro Alonso.

El 12 de septiembre de 2025, se estrenó en la gran pantalla 'El cautivo' de Alejandro Amenábar, con Peña como protagonista dando vida a un joven Miguel de Cervantes de 28 años durante su cautiverio en Argel en 1575. Por este trabajo fue nominado al Goya a Mejor Actor Revelación de 2026.

Pese a su juventud, el intérprete se estrena en uno de los teatros romanos más antiguos de España, en el marco del consagrado certamen teatral emeritense, con un montaje de "gran complejidad" y una versión renovada del mito clásico de Fedra, escrita por José María del Castillo.

Un nuevo Hipólito

Tras el estreno del pasado miércoles, Peña traslada a este diario sus impresiones sobre su personaje Hipólito, su debut en el teatro y la experiencia con el público emeritense. Destaca especialmente la vivencia como "mágica", sobre todo por la respuesta de los asistentes y la ovación final.

El actor explica que 'Fedra, en los infiernos' es una obra muy compleja en la que, tanto el equipo técnico como los actores se han dejado "la piel" para que salga lo mejor posible. A su juicio, el esfuerzo se notó durante la función y los presentes lo disfrutaron, algo que se vio reflejado en el aplauso final. La imagen de la cávea en pie desde el primer momento, la describe como "una completa locura".

Entrevista Julio Peña en el Teatro Romano de Mérida. / Javier Cintas

Actuarl en el Teatro Romano fue uno de los motivos que más le atrajeron cuando recibió la propuesta para interpretar a Hipólito. Después llegó la lectura de esta nueva versión del mito, en la cual Fedra deja de verse culpable y se siente más liberada, y le convenció completamente por la forma de abordar la historia.

Pero no solo Fedra es la que se aleja de la visión clásica, Hipólito, su hijastro, "tiene algo diferente", un personaje que según Peña, se está descubriéndose todavía y que empieza a ser consciente de ese efecto que puede llegar a crear en las mujeres, sobre todo en la protagonista.

Es precisamente en esa inocencia que caracteriza a Hipólito, donde encuentra un punto emocional con su personaje, al reconocer que en distintos momentos de su vida ha podido sentirse así. Una conexión, que finalmente le ha llevado a "prestarle" parte de si mismo a la hora de encarnar al hijo de Teseo.

El cambio al escenario, tras años en la pantalla, le supone recuperar sus inicios en el teatro y acercar a los espectadores, que están acostumbrados a verle en un código de ficción, a "ese Julio que lleva haciendo teatro desde los 10 años". 'Fedra, en los infiernos' le permite volver a ese registro clásico, aunque con una visión más actualizada.

Tampoco parece preocuparle que su presencia en redes sociales pueda afectarle en las expectativas del público ante la función, ni le crea una presión añadida, prefiere que quienes acudan a verle en el teatro sea por disfrutar de la representación en su conjunto. Asimismo, destaca que él es "una pieza más del montaje" y que la presión la comparte todo el elenco durante los momentos previos a la subida del telón.

A Mérida le gustaría volver. El artista ya conoce 'Miles Gloriosus', la comedia de Plauto en la que participó con 13 años interpretando a uno de los soldados. Pero si pudiera representarla en el teatro emeritense, sería como el protagonista principal, como el "tremendo fanfarrón", Miles.

Una noche mágica

Puestos a elegir otra interpretación, destaca que le interesa el personaje de Perseo en el mito de 'Medusa', sobre todo la visión que presentó unos años atrás en el festival el director José María del Castillo. Aun así, reconoce que tendría que pensarlo mucho y que es muy complicado decidirse entre tantas obras clásicas.

Peña se encuentra ahora con una parte de su trayectoria que comenzó mucho antes de que la gente le conociera por sus trabajos en pantalla. Lo hace ante miles de espectadores y con un personaje clásico, una experiencia que, con todo el público y las dimensiones del escenario, le recuerda más a un concierto. Y acaba describiendo ese sentimiento de ver la cávea levantada ovacionando al elenco como una "pasada".