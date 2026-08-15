Pilar Acosta, empresaria extremeña: "Si suena una bachata, es difícil que me quede sentada"

Pilar Acosta encarna el liderazgo empresarial con nombre de mujer en Extremadura. La directora ejecutiva del Gran Hotel Don Manuel de Cáceres aprovecha el mes de agosto para recuperar lecturas, revisar ideas y planificar proyectos. La empresaria, que ostenta la vicepresidencia del Clúster de Turismo y de la Confederación Empresarial de Turismo de Extremadura, asegura en esta entrevista que no desconecta del trabajo, desconecta de las prisas.

¿Qué significa para usted ‘hacer el agosto’: ganar más, trabajar mejor o disfrutar más?

‘Hacer el agosto’ siempre se ha medido en más euros en cualquier actividad, pero creo que en turismo es mejor medirlo en experiencias y en recuerdos. Si septiembre llega y alguien decide volver a Extremadura porque aquí fue feliz, entonces todos habremos hecho un buen agosto.

¿Qué cambia este mes en su día a día?

Hay meses para correr y meses para pensar. Para mí, agosto siempre ha sido un mes para pensar.

Acosta, con el lobby del hotel al fondo. / Cedida

No me voy de vacaciones en agosto. Me gusta estar en Cáceres. La ciudad tiene otro ritmo más pausado. Aprovecho para ponerme al día con las lecturas que he ido dejando durante el año, revisar proyectos con más calma y empezar a diseñar los del siguiente. Para mí, agosto no es un paréntesis; es el mes en el que muchas veces nacen las mejores ideas.

¿Cuál es su refugio favorito en Extremadura cuando aprieta el calor?

La Sierra de Gata. Un lugar donde el tiempo parece detenerse y donde uno recuerda por qué Extremadura es un tesoro aún por descubrir.

¿Es de río o de montaña, o por el contrario se va a la playa?

Soy de playa, sin duda. No necesito hacer grandes cosas. Me basta con levantarme, caminar por la orilla, leer un rato y comer un buen pescado. El mar tiene algo que me calma. Después de unos días allí vuelvo con la cabeza mucho más despejada.

¿Qué mito del verano le gustaría desmontar?

Me gustaría desmontar el mito de que cuanto más lejos viajamos, mejores son las vacaciones. A veces recorremos miles de kilómetros buscando experiencias que tenemos mucho más cerca de lo que imaginamos. Nos falta mirar con más curiosidad lo que tenemos al lado. Extremadura es un buen ejemplo: muchos vienen de fuera a descubrirla mientras algunos de aquí aún no la conocen de verdad.

¿Desconecta en agosto?

Desconectar del todo no va conmigo. No soy de apagar el interruptor. Disfruto mucho trabajando y agosto me ofrece algo muy valioso: tiempo. Tiempo para leer, para revisar ideas, para ordenar proyectos y para planificar con tranquilidad. No desconecto del trabajo; desconecto de las prisas.

A veces recorremos miles de kilómetros buscando experiencias que tenemos cerca

Me gustaría desmontar que cuanto más lejos viajamos, mejores son las vacaciones

¿Qué libro está leyendo?

Estoy leyendo ‘La solución está en la sal’. Acabo de terminar un curso sobre nutrición porque es un tema que me apasiona. Me interesa entender qué hay de cierto detrás de muchas creencias sobre la alimentación y la salud. Me gusta leer libros que me hagan cuestionar ideas que siempre hemos dado por ciertas. Creo que aprender a cuidar la salud es una inversión que merece la pena a cualquier edad.

¿Qué canción resume su mejor verano?

‘Propuesta Indecente’, de Romeo Santos. Soy una apasionada de la bachata. Bailar me divierte, me llena de energía y me hace olvidarme de todo. Hay canciones que simplemente se escuchan; esta, para mí, se vive, se baila y disfruta. La verdad, si suena una bachata… es difícil que me quede sentada..

¿Gazpacho o salmorejo, tortilla de patatas con o sin cebolla, cerveza o vino blanco?

Gazpacho, tortilla sin cebolla y un buen vino blanco de Extremadura.

¿A quién invitaría a compartir unos días de verano en Extremadura y qué plan le propondría?

Gazpacho, tortilla sin cebolla y un buen vino blanco de Extremadura.

Cuando llegue septiembre, ¿qué le gustaría poder decir que ha conseguido este agosto?

Me gustaría llegar a septiembre con la satisfacción de que nuestros clientes se hayan marchado contentos y con ganas de volver. Ese es el mejor indicador de que hemos hecho bien nuestro trabajo. También me gustaría que el equipo terminara con la sensación de que el esfuerzo ha merecido la pena, porque detrás de un buen verano hay muchas horas de dedicación. En lo personal, haber aprovechado para preparar los retos que vendrán.