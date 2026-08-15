Y San Roque trajo la prórroga

Este viernes era fiesta en la Central Nuclear de Almaraz. Literalmente, no solo por la decisión del Gobierno. El festivo de la Asunción de este sábado se trasladó a la jornada anterior, por lo que buena parte de la plantilla no tuvo que ir a trabajar y la orden ministerial que autorizaba la prórroga los cogió descansando. Pero es que además en esta localidad cacereña comenzaban sus fiestas patronales. Las calles estaban cruzadas de banderolas, las casetas dispuestas y todo previsto para las verbenas. "Almaraz ha tenido siempre unas fiestas fabulosas, con unas orquestas estupendas, porque ha habido mucho dinero", aseguraba un almaraceño, trabajador ya jubilado de la planta.

Juan Antonio Díaz, alcalde de Almaraz, atiende a los medios este viernes. / Carlos Gil

La alegría de Almaraz

"La alegría es grandísima y más hoy en Almaraz, que iniciamos la fiesta en honor a nuestro patrón San Roque", afirmó desde el interior del consistorio su alcalde, Juan Antonio Díaz Agraz. "Es un día feliz. La comarca ha tenido una buena noticia, la que estábamos esperando hace tiempo", concluyó Díaz, quien destacó que los municipios de la zona han mantenido una posición común "sin colores políticos", en defensa de la instalación.

El peso económico de la central

A unas calles de allí, Alba Arcaz, propietaria de una administración de loterías y multitienda, tenía claro el peso que la central nuclear ejerce sobre la economía y la vida cotidiana del municipio y del conjunto del Campo Arañuelo. Para ella, la prolongación supondrá, ante todo, "mucha vida para el pueblo y para todo el Campo Arañuelo". En su caso, detalló que la continuidad de la instalación resulta fundamental para la actividad comercial: "Ahora mismo", sin ella, "la tienda no funcionaría, ni esta ni ninguna".

Alejando Sánchez, jefe de administración, en el Hostal Restaurante Portugal 2. / Carlos Gil

Ese efecto se percibe especialmente durante las recargas, cuando aumenta temporalmente el número de trabajadores desplazados a la zona. "Se nota muchísimo", insistió Arcaz. El incremento de actividad no afecta únicamente a los comercios, sino también a otros sectores: "En el tema de la vivienda para alquilar, en los bares, en todo". "Soy del pueblo de toda la vida, me he casado aquí, me he comprado aquí mi casa y quiero hacer aquí mi vida", defendió. Por eso esgrimió que la planta resulta determinante para evitar la pérdida de población y de actividad económica. "Gracias a eso el pueblo sigue adelante; si no, estaría muertísimo". Si se hubiese optado por el cierre, "nos hubiéramos ido a pique", remachó.

El día a día

"El 95 o el 97% de la actividad social y económica de aquí se basa en la central", resumió Francisco Peco, responsable de un supermercado en el paseo de la Constitución, una de las principales vías del municipio. "No veo yo futuro para esta población y sus alrededores si no es con el mantenimiento de la central, arguyó. Desde su experiencia al frente de un supermercado, Peco también percibe el incremento de movimiento que se produce durante las recargas de combustible, pero subrayó que el verdadero sostén del comercio local no son únicamente esos momentos puntuales de mayor actividad, "sino la presencia estable de los trabajadores que desarrollan su labor en la central durante todo el año". "Aquí lo fundamental es el día a día", recalcó.

Francisco Peco, en el supermercado que dirige en Almaraz. / Carlos Gil

Los dos establecimientos Hostal Restaurante Portugal dan empleo fijo en conjunto a alrededor de 45 personas. Luego, cuando vienen las recargas, "siempre metemos algún extra porque se dispara el trabajo. Hay muchas más habitaciones, muchas más comidas, muchos más desayunos", precisó David Martín, encargado del Portugal 1, que aseveró que la continuidad de la central nuclear supone una garantía para esos trabajadores y para la propia viabilidad de los negocios.

Tranquilidad para los trabajadores

"Esta prórroga supone tranquilidad para nuestros empleados y para nosotros", apostilló Martín, una vez que buena parte de la actividad de los dos hostales y restaurantes está directamente vinculada a los empleados y empresas relacionados con la instalación nuclear. "Nuestro trabajo depende mucho de la nuclear y la clientela proviene en gran medida de ella".

Cartel de apoyo a la continuidad de la central, junto a los adornos festivos. / Carlos Gil

Hasta conocerse la decisión de ayer, la incertidumbre era importante. "No sabíamos qué iba a pasar, no sabíamos ni con nosotros, ni con nuestros negocios, ni con nuestras casas, ni con nuestras familias", reconoció. De cerrar entre 2027 y 2028, "seguramente muchos de los empleados se tendrían que ir a buscar trabajo fuera. Sería un volver a empezar". Además, los establecimientos probablemente se habrían visto obligados a reducir de manera muy significativa sus plantillas.

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David Martín, encargado del Hostal Restaurante Portugal 1. / Carlos Gil

Éxito para la zona

"Para la zona es un gran éxito", coincidió desde el Portugal 2, situado junto a la autovía que lleva a Madrid, Alejandro Sánchez, su jefe de administración. En periodos normales, a la hora de las comidas, en los dos locales "siempre está el comedor lleno", pero cuando es tiempo de recargas la actividad "se multiplica fácilmente por tres, con las habitaciones siempre ocupadas".