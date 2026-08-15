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Tormentas

Seis incendios forestales provocados por rayos en Extremadura evolucionan favorablemente

Los fuegos se han declarado este sábado en Tornavacas, Herrera del Duque, Coria, Guareña, Siruela y Guijo de Coria. En este último trabajan 39 efectivos y dos unidades de maquinaria pesada

Los bomberos sofocan el incendio de Guijo de Coria.

Los bomberos sofocan el incendio de Guijo de Coria. / Plan Infoex

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Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

La actividad tormentosa registrada este sábado, 15 de agosto, en Extremadura ha provocado seis incendios forestales en distintos puntos de la región, según ha informado el Plan Infoex.

Los medios de extinción han tenido que intervenir a lo largo de la jornada en fuegos declarados en los términos municipales de Tornavacas, Herrera del Duque, Guijo de Coria, Coria, Guareña y Siruela.

Todos ellos están relacionados con las tormentas que han afectado a la comunidad durante este sábado y, según la última actualización facilitada por el dispositivo regional, presentan una evolución favorable.

39 intervinientes en Guijo de Coria

Uno de los dispositivos más destacados se mantiene en Guijo de Coria, donde el incendio ha sido declarado de nivel 0 y se encuentra en fase de extinción.

A las 21.20 horas, trabajaban sobre el terreno 39 intervinientes del Plan Infoex, con cuatro unidades de bomberos forestales terrestres y dos helitransportadas. También participan dos agentes del Medio Natural, un técnico de extinción y dos unidades de maquinaria pesada.

Siruela

Otro de los incendios se ha registrado en Siruela, donde el propio Plan Infoex ha difundido una imagen del rayo que ha originado el fuego, dejando constancia del efecto que la actividad eléctrica de las tormentas ha tenido sobre el terreno.

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Los efectivos del dispositivo extremeño permanecen desplegados en los distintos puntos afectados para avanzar en la extinción de los seis incendios forestales, que por el momento mantienen una evolución favorable.

Así ha quedado un árbol en Siruela.

Así ha quedado un árbol en Siruela. / Plan Infoex

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