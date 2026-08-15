Fiesta ilegal
Trasladado de forma involuntaria al hospital de Plasencia un ravero gravemente afectado por drogas en La Granja
La Guardia Civil ha accedido al interior de la macrofiesta junto a una ambulancia porque el hombre no quería abandonar el evento. La benemérita mantiene vigilado los accesos y lanza un comunicado para que deje de acudir gente a La Granja
Pasadas las 14.00 horas, un hombre que estaba gravemente afectado por la consumición de sustancias estupefacientes ha sido trasladado de forma involuntaria al hospital de Plasencia. Agentes de la Guardia Civil y una ambulancia han entrado a la rave ilegal que se está celebrando en las inmediaciones de la piscina natural de La Granja para llevárselo y que sea atendido en el Hospital Virgen del Puerto.
Según ha podido saber este diario, el hombre presentaba un mal comportamiento en el interior del evento y no quería abandonar el espacio. Por ello ha sido necesaria la intervención policial, que se ha saldado sin mayores problemas.
Es solo una de las múltiples actuaciones que los agentes vienen desarrollando desde que comenzó esta gran fiesta no autorizada en la localidad. Un número indeterminado de agentes continúan desplegados en la zona con el objetivo de garantizar la seguridad de las personas, mantener el orden público y minimizar los riesgos derivados de la celebración del evento.
El dispositivo mantiene blindado el perímetro de la concentración, al tiempo que se realiza una vigilancia permanente del entorno y de las principales vías de acceso con el objetivo de impedir la llegada de nuevos asistentes y evitar que continúe incrementándose el número de personas y vehículos en la zona. Sin embargo, desde la oficina de comunicaciones reconocen que es posible que el número de personas haya crecido en las últimas horas y ya se superen las 3.000 anunciadas ayer, todo ello según las imágenes aéreas tomadas por el Equipo Pegaso, que controlan los drones.
Durante toda la jornada, la Benemérita sigue desarrollando labores de vigilancia, prevención, control de accesos, auxilio a las personas, seguridad ciudadana y vigilancia de las carreteras próximas.
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