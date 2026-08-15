La UEx mejora su posición entre las universidades españolas en el ranking de Shanghái

La Universidad de Extremadura (UEx) gana terreno en España sin moverse de su posición internacional. El prestigioso ranking de Shanghái 2026 la sitúa en el grupo de las 15 a 18 mejores universidades españolas, mientras se mantiene entre los puestos 701 y 800 del mundo por cuarto año consecutivo.

La mejora se produce en una edición en la que la representación española pierde peso, ya que 30 universidades del país aparecen entre las mil mejores a nivel mundial, frente a las 36 de 2025. En concreto, ocho centros han salido de la clasificación y solo dos se han incorporado, lo que ha permitido a la institución extremeña avanzar posiciones dentro del panorama nacional.

Shanghái no establece una clasificación individual a partir del puesto 101, sino que agrupa a las universidades por tramos, de ahí que no pueda atribuirse a la UEx un puesto concreto dentro de España. En su caso, comparte el escalón correspondiente a las posiciones nacionales 15 a 18, después de que 14 universidades españolas aparezcan situadas en franjas superiores.

En el listado del pasado año, la UEx se encontraba en el grupo comprendido entre los puestos 20 y 25 de las mejores entidades del sistema universitario español. En esta ocasión, del 'top 1.000' han desaparecido las universidades de Cantabria, Baleares, Jaén, Lleida, Carlos III de Madrid, Cádiz, Córdoba y Las Palmas de Gran Canaria. En sentido contrario, se incorpora la Universidad Rey Juan Carlos y regresa la Universidad de Valladolid, ausente en la edición anterior.

La Universidad de Barcelona vuelve a encabezar la representación española y se mantiene entre las 200 mejores del planeta. Por detrás aparecen la Autónoma de Barcelona y la Complutense de Madrid, ambas en el tramo 201-300. Ninguna institución española consigue entrar, un año más, entre las cien primeras del mundo. En cuanto al ranking por países, España ocupa el puesto 23,

A nivel internacional

La evolución de la UEx en la clasificación muestra una primera etapa de ascenso y una posterior estabilización. Entró por primera vez entre las mil mejores del mundo en 2019, cuando quedó situada en el tramo 801-900. Solo un año después avanzó hasta el 701-800 y en 2021 alcanzó su mejor posición histórica, entre las 601 y 700 mejores universidades del planeta. Repitió esa misma horquilla en 2022 antes de retroceder un escalón en 2023.

Desde entonces, su posición no ha variado. La UEx figuró entre las 701 y 800 mejores en 2023, 2024 y 2025 y vuelve a hacerlo en 2026. Encadena así cuatro ediciones consecutivas dentro de ese tramo. La posición general de la Universidad de Extremadura contrasta con los resultados que consigue en algunas disciplinas concretas.

Por especialidades

La última clasificación de Shanghái por especialidades disponible, correspondiente a 2025, situó a la UEx entre las universidades de referencia internacional en varias áreas. Su resultado más destacado se produjo en Teledetección, donde alcanzó el puesto 12 del mundo, fue segunda de Europa y primera de España.

También lideró la clasificación nacional en Ingeniería Eléctrica y Electrónica, disciplina en la que se situó entre los puestos 101 y 150 a nivel mundial. Además, la institución extremeña apareció entre las 200 mejores del planeta en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Ciencias Agrícolas y Ciencias Veterinarias, y entre las 400 primeras en Ciencias de la Tierra.

En este sentido, cabe indicar que el ranking por disciplinas de 2026 aún no se ha publicado, por lo que estos datos corresponden a la última edición disponible y sirven para reflejar las áreas en las que la UEx presenta una posición internacional sensiblemente mejor que en la clasificación general.

Liderazgo mundial

La Universidad de Harvard vuelve a encabezar el listado mundial, seguida por Stanford y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), en una clasificación dominada de nuevo por las universidades estadounidenses. Entre las diez primeras también figuran Cambridge, Berkeley, Princeton, Oxford, Columbia, la Universidad de Chicago y Caltech.

En el ámbito europeo, París-Saclay se mantiene como la universidad mejor situada de la Europa continental, en el puesto 13, mientras que la ETH de Zúrich ocupa la posición 19. Reino Unido continúa siendo, además, el país europeo con mayor presencia entre las mil mejores, por delante de Alemania, Italia y Francia.

El Academic Ranking of World Universities (ARWU) nació en el año 2003 en la Universidad Jiao Tong de Shanghái y desde 2009 es elaborado por la consultora independiente ShanghaiRanking, de ahí el nombre por el que es conocido. La edición de 2026 analiza más de 2.500 universidades de todo el mundo y publica las mil mejor clasificadas.

Su metodología concede un peso fundamental a la investigación. Entre sus seis indicadores figuran los antiguos alumnos y profesores que han obtenido premios Nobel o medallas Fields, el número de investigadores altamente citados, las publicaciones en 'Nature y Science', los artículos incluidos en determinados índices científicos internacionales y el rendimiento académico en función del tamaño de la institución.