Carta de Cotrina a la militancia extremeña: "Mayo de 2027, ahí está la clave"

Álvaro Sánchez Cotrina sitúa las próximas elecciones autonómicas en el horizonte del PSOE extremeño. "Quiero que te quedes con una fecha: mayo de 2027. Ahí está la clave", señala el secretario general de los socialistas extremeños en una carta enviada este domingo a la militancia con motivo de sus primeros cien días al frente del partido, en la que fija como objetivo "echar a la extrema derecha de los gobiernos y volver a ganar".

El dirigente socialista aprovecha la misiva para hacer balance de esta primera etapa al frente del partido tras el Congreso Extraordinario y reivindica el trabajo desarrollado durante estos cien días para recuperar presencia en el territorio. Sánchez Cotrina defiende un PSOE "a pie de calle, pueblo a pueblo, comarca a comarca y barrio a barrio", con más contacto con las agrupaciones y la militancia y abierto también a la sociedad civil extremeña.

Propuestas

A partir de ese diálogo, señala, han surgido las siete grandes propuestas que el PSOE ha situado entre sus prioridades: mejorar la atención primaria, dignificar la educación, facilitar el acceso a la vivienda, ofrecer soluciones al campo, recuperar el diálogo social y la cooperación al desarrollo, terminar las autovías Badajoz-Olivenza y Moraleja-Monfortinho y garantizar una financiación suficiente a los ayuntamientos para prestar servicios públicos de calidad.

Sánchez Cotrina vincula ese trabajo territorial con el objetivo electoral que plantea para el partido. "Sabemos cuál es nuestro objetivo: echar a la extrema derecha de los gobiernos y volver a ganar", afirma en la carta, en la que rechaza que Extremadura se resigne a una comunidad que "señale al diferente" o abandone, a su juicio, el humanismo que ha caracterizado a la región.

El secretario general socialista sostiene que la respuesta del Ejecutivo autonómico de PP y Vox "parece reducirse a sonrisas y titulares por los pasillos de la Presidencia de la Junta". En este punto, contrapone a esa gestión el trabajo de su partido para elaborar "las respuestas políticas que se espera de un partido como el nuestro".

Apoyo de los afiliados

Buena parte del mensaje está dirigido a mantener movilizada a la organización. Sánchez Cotrina pide a los afiliados que no bajen los brazos pese a las dificultades y concede un papel central a su implicación diaria. "Tu fuerza ayuda. Tu ánimo ayuda. Tus consejos ayudan. Tu implicación ayuda. Cuando tú estás, el partido está", les traslada.

El líder socialista asegura además que la dirección ha decidido trabajar "24/7" para responder a lo que espera de ella la militancia. "Llegamos para cambiar las cosas, para volver a querernos por dentro y que nos vuelvan a querer ahí fuera", añade antes de concluir que, aunque solo han transcurrido cien días, considera que el partido está "en el camino correcto".

Y es en el tramo final de la carta donde vuelve a poner el foco en la próxima cita con las urnas. Tras pedir a los militantes que aprovechen estas fechas para disfrutar de la familia y "del tiempo que no vuelve", Sánchez Cotrina les deja una última referencia para los próximos meses: mayo de 2027. "Ahí está la clave", subraya.