Extremadura afronta un lunes de calor intenso y tormentas con aviso naranja en el norte

Extremadura afrontará este lunes una jornada marcada por el calor intenso y las tormentas, con avisos meteorológicos activos en buena parte de la región. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene la alerta amarilla por altas temperaturas en prácticamente toda la comunidad, mientras que el norte cacereño estará en aviso naranja. A ello se suma el riesgo de tormentas en la provincia de Badajoz y en las comarcas cacereñas de la Meseta y Villuercas y Montánchez.

La inestabilidad estará relacionada con la persistencia de una dana en el suroeste de la Península. Durante la madrugada todavía podrán registrarse tormentas y, a partir de las horas centrales del día, se espera el desarrollo de nubosidad de evolución en diferentes zonas. Además, se prevén rachas muy fuertes de viento que afectarán especialmente a Extremadura, Castilla-La Mancha, los sistemas Béticos, Cádiz y sus alrededores, el bajo Ebro y los Pirineos.

El calor seguirá siendo otro de los grandes protagonistas de la jornada. Las temperaturas máximas subirán de forma generalizada en el interior y Badajoz y Cáceres podrían alcanzar los 39 grados. Las mínimas tampoco darán demasiado respiro y no bajarán de los 20 grados en amplias zonas del suroeste peninsular.

En cuanto al viento, en el suroeste soplará de componente sur, entre flojo y moderado, aunque las tormentas podrán ir acompañadas de rachas localmente fuertes o muy fuertes.

Avisos en otras nueve comunidades

Además de Extremadura, otras nueve comunidades autónomas estarán este lunes bajo algún tipo de aviso meteorológico. Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha y Cataluña tendrán alertas por lluvias y altas temperaturas, mientras que la Comunidad Valenciana estará en aviso por lluvias y tormentas.

Por su parte, Baleares, Castilla y León, Galicia y la Comunidad de Madrid tendrán activados avisos por altas temperaturas. El calor será especialmente intenso en algunos puntos del país: se esperan 40 grados en Ourense, 39 en Córdoba y hasta 36 en Madrid.

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En el conjunto de España, las máximas superarán los 35 grados en buena parte de la mitad sur, el nordeste, Baleares, Galicia, Madrid y algunos puntos de Castilla y León y la Comunidad Valenciana. Puntualmente, podrían rebasarse los 40 grados en los valles del Guadalquivir y del Tajo.