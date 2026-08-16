Un hombre de 76 años resulta herido tras salirse de la vía en la EX-206, en Medellín

Un hombre de 76 años ha resultado herido este sábado tras sufrir una salida de vía cuando circulaba por la carretera EX-206, a la altura del puente romano, en el término municipal de Medellín (Badajoz).

El accidente se produjo en la tarde de ayer, sobre las 19.42 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias 112 de Extremadura recibió una llamada de aviso.

Hasta el lugar del siniestro se desplazaron una Unidad Medicalizada de Emergencias (UME 3.1) del Servicio Extremeño de Salud y una patrulla de la Guardia Civil para atender al afectado.

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Como consecuencia del accidente, el hombre sufrió policontusiones y fue atendido por los servicios sanitarios. Posteriormente, fue trasladado en estado menos grave al Hospital Don Benito-Villanueva de la Serena.