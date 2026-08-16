El plan Infoex interviene en 30 incendios forestales durante la última semana en Extremadura

El Plan Infoex ha intervenido esta semana en 50 incidentes, de los que 30 han sido incendios forestales, que han afectado a una superficie aproximada de 127 hectáreas, a la espera de las mediciones definitivas. 16 incendios se han producido en la provincia de Badajoz y los otros 14 en la de Cáceres.

En esta semana de época de peligro alto que comenzó el pasado 1 de junio cabe destacar que, aunque no se ha producido ningún gran incendio forestal (los que afectan a más de 500 hectáreas), se ha declarado el nivel 1 en dos incendios, ambos en la provincia de Cáceres; en Eljas y Navalmoral de la Mata.

Hay que destacar en esta semana la colaboración del Plan Infoex en las tareas de extinción de un incendio forestal en la provincia de Huelva.

En cuanto a la previsión meteorológica, la semana comenzará con temperaturas muy elevadas, HR mínimas del 15-20% y recuperaciones nocturnas deficientes, especialmente lunes y martes. El lunes será la jornada más adversa, por la posible actividad tormentosa, rayos y fuertes rachas de viento, con riesgo de incendios muy alto.

Desde el miércoles se espera un descenso notable de temperaturas y mejora de las humedades y recuperaciones nocturnas, aunque aumentará el protagonismo del viento de O-SO, especialmente miércoles y jueves. Hacia el viernes y el fin de semana se prevén condiciones progresivamente más favorables, aunque manteniendo un riesgo de incendio significativo.

Noticias relacionadas

El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales recomienda mantener la máxima precaución y no confiarse ante el descenso de las temperaturas, ya que la sequedad de los combustibles y el viento mantendrán elevado el riesgo de incendios.