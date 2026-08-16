Jarandilla, Alange o Moraleja: Extremadura busca más banderas azules para sus playas

Dentro de la estrategia para impulsar el turismo del agua dulce, Extremadura quiere ampliar su relación de playas interiores reconocidas con bandera azul. La Dirección General de Turismo ha contactado con seis ayuntamientos que cuentan con zonas de baño con condiciones favorables para aspirar a este reconocimiento nacional y les ha ofrecido asesoramiento para avanzar en el procedimiento.

El director general de Turismo, Óscar Mateos, ha avanzado en una comparecencia en la Asamblea de Extremadura que las posibles incorporaciones se localizan en Alange, Orellana la Vieja, Mérida, Jarandilla de la Vera, Cañamero y Moraleja. En el caso de Alange, la Junta ha trazado un plan junto a la Dirección General de Salud Pública para tratar de corregir las deficiencias que han provocado la pérdida de la bandera azul este año y optar a recuperarla en la próxima convocatoria.

Segunda bandera en Orellana y Cañamero

Por su parte, en Cañamero y Orellana se pretende impulsar una segunda zona de baño, distinta de las playas que ya tienen bandera azul. La valoración favorable de la Junta no implica, sin embargo, que la concesión esté asegurada ni confirma que el expediente haya sido presentado formalmente.

Por ahora, Turismo ha trasladado a los ayuntamientos el procedimiento que deben seguir y las condiciones necesarias para solicitar el distintivo que concede la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac). Las zonas reconocidas deben cumplir criterios relacionados con la calidad del agua, la seguridad, la accesibilidad, los servicios disponibles y la gestión ambiental.

Playa de Cheles / Junta de Extremadura

Ocho distintivos esta temporada

Extremadura ha vuelto a situarse este verano a la cabeza del país en número de banderas azules en aguas continentales. La comunidad contará con ocho distintivos para la próxima temporada estival, uno más que el año pasado, tras recuperar la playa Isla del Zújar, en Castuera.

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Siete de las playas reconocidas están en la provincia de Badajoz y una en la de Cáceres. Revalidan el sello la Costa Dulce de Orellana la Vieja, primera de Extremadura en obtener una bandera azul, en 2010; La Dehesa, en Cheles, reconocida por primera vez en 2019; la de Campanario; Los Calicantos, en Casas de Don Pedro; El Espolón-Peloche, en Herrera del Duque; Talarrubias-Puerto Peña, en Talarrubias, todas incorporadas en 2022; y Cancho del Fresno, en Cañamero, que consiguió el distintivo en 2023.