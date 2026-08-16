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Suceso

Muere un parapentista en un accidente en la sierra de Montánchez

Otra persona que participaba en la actividad ha resultado herida tras realizar un aterrizaje de emergencia en una zona de difícil acceso

Instante del rescate del herido en el accidente.

Instante del rescate del herido en el accidente. / Sepei

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Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

Un hombre ha fallecido este domingo en un accidente de parapente ocurrido en la sierra de Montánchez, en la provincia de Cáceres, según han confirmado a este diario fuentes del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación de Cáceres (Sepei). Los bomberos han sido requeridos inicialmente en la zona de los repetidores de Montánchez, donde se ha producido el siniestro mortal.

Por el momento, se desconocen tanto las causas del accidente como la edad y la identidad del fallecido. Las circunstancias en las que se ha producido el suceso deberán ser ahora esclarecidas.

Instante del rescate del herido en el accidente.

Instante del rescate del herido en el accidente. / Sepei

En el mismo suceso, otro parapentista ha resultado herido después de verse obligado a realizar un aterrizaje de emergencia. El deportista ha quedado en una zona de muy difícil acceso, en la rivera del Aljucén y próxima al punto kilométrico 10 de la EX-382, lo que ha complicado notablemente las labores para llegar hasta él.

Los bomberos han tenido que abrirse paso con motosierras y hachas a través de un zarzal de más de dos metros de altura para acceder al lugar en el que se encontraba el herido.

Los bomberos entran por el zarzal para rescatar al parapentista herido leve.

Los bomberos entran por el zarzal para rescatar al parapentista herido leve. / Sepei

Según ha podido saber este diario, el grupo de parapentistas de la ciudad de Cáceres había descartado acudir este domingo a volar en esta zona debido a las tormentas previstas por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Un rescate condicionado por el terreno

Hasta la zona se ha desplazado una dotación de bomberos del parque de Cáceres de la Diputación Provincial, que ha trabajado para alcanzar al parapentista herido y colaborar en su rescate ante las dificultades que presentaba el terreno.

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En el dispositivo también han participado efectivos de la Guardia Civil y del 112 Extremadura. La investigación deberá determinar ahora las circunstancias exactas en las que se ha producido el accidente mortal.

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