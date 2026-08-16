Un muerto y cuatro heridos en una colisión múltiple en la carretera que une Cáceres y Badajoz

Una persona ha fallecido y otras cuatro han resultado heridas de carácter leve este domingo en una colisión múltiple registrada en la N-523, la carretera nacional que comunica Cáceres y Badajoz. El accidente se ha producido minutos antes de las 16.00 horas, a la altura del kilómetro 77, en las inmediaciones del conocido Tiro de Pichón.

Como consecuencia del choque, en el que se han visto implicados varios vehículos, una persona perdió la vida y otras cuatro sufrieron heridas leves. Hasta el lugar del siniestro, a unos cuatro kilómetros de la localidad de Gévora, se desplazaron tres dotaciones de la Guardia Civil de Tráfico, además de efectivos sanitarios y personal encargado del mantenimiento de la carretera.

Accidente registrado este domingo en la N-523. / EL PERIÓDICO

Los servicios de emergencia desplazados trabajaron en la atención a los afectados, así como en la regulación de la circulación, mientras se desarrollaban las labores necesarias en la zona del accidente. Por el momento, no han trascendido las circunstancias concretas que desencadenaron la colisión. La agrupación de tráfico de la benemérita se encuentra investigando las causas del siniestro.

Otro accidente en abril

Cabe señalar que el de este domingo no es el primer accidente grave registrado este año en la N-523, ya que el pasado 20 de abril, una colisión frontal entre una furgoneta y un turismo en el kilómetro 57,6, cerca de La Roca de la Sierra, dejó dos hombres heridos, de 45 y 49 años. El siniestro se produjo sobre las 18.42 horas y uno de los conductores quedó atrapado en el interior de su vehículo.

Los bomberos tardaron más de una hora para completar la excarcelación del hombre de 49 años, que sufrió politraumatismos y se encontraba grave, por lo que fue estabilizado en el lugar y evacuado en helicóptero al Hospital Universitario de Badajoz. El otro conductor, de 45 años y con pronóstico menos grave, también fue trasladado al mismo centro hospitalario. El suceso provocó además retenciones durante más de dos horas en la carretera.

El tramo con más tráfico

El siniestro de este domingo se ha producido, además, en el sector de la N-523 que soporta una mayor circulación. El Ministerio de Transportes cifra en 7.426 vehículos diarios la intensidad media del tramo entre Bótoa y Badajoz, precisamente el que está llamado a formar parte de la futura A-58.

El proyecto de trazado de este tramo fue aprobado definitivamente el pasado año. Entre los kilómetros 76,5 y 80,25 de la actual N-523, donde se encuentra el punto kilométrico 77 en el que se ha registrado la colisión, está prevista la duplicación de la calzada para convertirla en una vía multicarril y reorganizar mediante glorietas los numerosos accesos existentes.

La transformación forma parte del proyecto para prolongar la A-58 entre Cáceres y Badajoz. En junio, Transportes dio otro paso al licitar la redacción del tramo entre La Roca de la Sierra y Bótoa. El propio Ministerio justificó esa actuación por las características de la carretera actual, con intersecciones a nivel, numerosos accesos directos y una importante presencia de vehículos pesados, y señaló la mejora de la seguridad vial como uno de los objetivos de la futura autovía.