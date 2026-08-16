Los pueblos extremeños multiplican hasta por ocho su población: el desafío de prestar servicios a todos

Durante buena parte del año, numerosos pueblos extremeños conviven con calles casi vacías, viviendas cerradas y padrones que no dejan de menguar. Sin embargo, basta con que llegue el buen tiempo para que esa realidad cambie de golpe. Las persianas vuelven a levantarse, las terrazas se llenan, los niños recuperan las plazas y las casas familiares vuelven a tener luz. Durante unas semanas, municipios castigados por la despoblación recuperan la actividad perdida y algunos llegan a multiplicar varias veces su número habitual de vecinos.

El fenómeno está protagonizado principalmente por quienes emigraron décadas atrás, pero también por sus hijos, sus nietos y nuevos visitantes que han convertido estos municipios en su destino habitual de verano. Su llegada genera ingresos, mantiene abiertos pequeños negocios y devuelve fuerza a las fiestas locales. La otra cara aparece en el consumo de agua, la generación de residuos, la limpieza, la seguridad y la atención sanitaria, que deben responder a una población mucho mayor sin que los recursos aumenten al mismo ritmo.

Piedras Albas, el pueblo que cambia de escala

Uno de los casos más llamativos se encuentra en Piedras Albas, una pequeña localidad de la provincia de Cáceres que cuenta habitualmente con entre 125 y 130 habitantes censados. Aunque durante el resto del año residen algunos vecinos más que no están empadronados, en verano el consumo de agua y la actividad diaria reflejan que la población puede superar las 900 personas y acercarse al millar.

El crecimiento comienza de forma progresiva con la llegada de la primavera. Muchos de los primeros en regresar son jubilados que emigraron a Vitoria para trabajar en empresas como Mercedes-Benz o Michelin. También vuelven familias asentadas en Barcelona y, en menor medida, en Madrid. "Algunos llegan en marzo, abril o mayo y permanecen hasta octubre o noviembre, cuando el frío les lleva de nuevo hacia viviendas mejor preparadas para el invierno", explica el alcalde, Alberto Ortega Villarroel.

Piedras Albas se echa a la calle durante sus actividades de verano. / Cedida a El Periódico Extremadura

La repercusión económica resulta fundamental para una localidad que dispone durante todo el año de un bar, dos comercios y un despacho de farmacia. En julio y agosto abre además el establecimiento de la piscina municipal y la hostelería contrata personal durante las fiestas. Aunque no existen cifras concretas sobre la facturación, "los ingresos obtenidos durante el verano ayudan a sostener estos negocios durante el resto del año", señala el regidor.

El crecimiento obliga del mismo modo a reforzar los servicios municipales. La plantilla intensifica el mantenimiento de la piscina, las calles y las zonas de ocio, mientras aumenta la demanda de limpieza y recogida de residuos. El abastecimiento de agua es uno de los puntos más delicados. Una avería hizo colapsar el sistema el pasado verano y obligó a recurrir durante varios días a un camión cisterna del Consorcio MásMedio. Este año, el municipio cuenta con un nuevo pozo de sondeo con mayor caudal y confía en evitar problemas similares.

El alcalde de Piedras Albas durante un encuentro de la FEMP. / Cedida a El Periódico Extremadura

La presión se traslada igualmente al consultorio médico. Mientras aumenta de manera considerable la población susceptible de necesitar atención, el municipio denuncia que durante el verano disminuye la cobertura de médicos y personal de enfermería por parte del Servicio Extremeño de Salud. "El pueblo debe atender a muchos más residentes en una época en la que dispone de menos recursos sanitarios", lamenta Ortega Villarroel.

A cambio, el regreso permite organizar casi una semana de actividades alrededor del 14 y el 15 de agosto. Carreras populares, campeonatos de natación, ping pong y triples, concursos infantiles, propuestas gastronómicas y música en directo llenan el calendario gracias también a la colaboración de las asociaciones juveniles, deportivas y de mujeres. El retorno no suele traducirse en nuevos empadronamientos, pero sí ha despertado un fuerte interés por las viviendas: las pocas casas que salen a la venta encuentran comprador en un plazo máximo de dos meses.

Tradición y convivencia alrededor de la mesa en Piedras Albas. / Cedida a El Periódico Extremadura

Cuacos de Yuste vuelve a los habitantes de los años setenta

En Cuacos de Yuste, la población habitual ronda los 820 habitantes, pero puede duplicarse desde finales de junio hasta la segunda mitad de agosto. "La localidad llega a reunir alrededor de 1.600 personas, una cifra similar a la que registraba en la década de 1970", calcula el alcalde, José María Hernández García. Durante unas semanas, el municipio recupera así la población que perdió con las grandes oleadas migratorias.

Las fiestas de verano llenan de vecinos la plaza de Cuacos de Yuste. / Cedida a El Periódico Extremadura

La mayoría de quienes regresan son antiguos vecinos o descendientes de familias que se marcharon a Móstoles, Alcorcón, Barcelona, el País Vasco y otros puntos del país. No se trata únicamente de turistas de paso. Se instalan durante semanas en sus propias viviendas, consumen en los establecimientos y participan activamente en la vida local. Las terrazas y la piscina municipal registran una elevada ocupación y aumenta el uso de la farmacia, el consultorio y los servicios municipales.

Su presencia resulta además decisiva para conservar las tradiciones. Los campamentos de verano reúnen a más de 60 niños, muchos de ellos hijos o nietos de emigrantes, y parte de los integrantes del coro que participa en la misa extremeña cantada del 15 de agosto reside fuera durante el resto del año. "Cuacos recupera en verano no solo habitantes, sino también una parte de su memoria colectiva y de su vida comunitaria", destaca Hernández García.

El regreso estival reúne a varias generaciones de cuacareños. / Cedida a El Periódico Extremadura

Las actividades culturales y los conciertos gratuitos alcanzan igualmente una elevada participación. Para responder al incremento poblacional, el ayuntamiento intensifica la limpieza de los espacios más concurridos y ha pedido al Consorcio MásMedio la instalación de contenedores adicionales.

Los más pequeños disfrutan de las actividades de verano en la piscina municipal. / Cedida a El Periódico Extremadura

De nuevo, el agua aparece como el recurso más sensible. Al consumo doméstico se suma el llenado y mantenimiento de piscinas públicas y particulares. Aunque durante los últimos años solo se han aplicado cortes nocturnos en una ocasión, el consistorio ya ha publicado un bando para solicitar un uso responsable ante los primeros problemas detectados.

Calamonte mantiene un crecimiento menor pero constante

El fenómeno presenta una dimensión diferente en Calamonte, donde viven habitualmente unas 6.150 personas. "Durante el verano permanecen de manera continuada entre 150 y 200 residentes más", estima la alcaldesa, Lola Enrique Jiménez. No son siempre los mismos, ya que unas familias llegan cuando otras se marchan, pero durante las principales celebraciones de agosto la localidad puede acercarse a las 7.000 personas gracias a los visitantes procedentes de la comarca.

Calamonte se vuelca en sus grandes noches de verano. / Cedida a El Periódico Extremadura

Cataluña fue históricamente el principal destino de los calamonteños que emigraron para trabajar en la industria, pero ahora el mapa es mucho más amplio. Regresan personas asentadas en Madrid, Barcelona o Málaga, pero también en Reino Unido, Irlanda y las islas (Canarias y Baleares). Este movimiento empieza a reflejarse en la oferta turística: durante los últimos años han abierto nuevos apartamentos y viviendas vacacionales, existen otros proyectos en construcción y el ayuntamiento dispone de una subvención para crear chozos rurales en un parque periurbano.

Lola Enrique explica cómo cambia Calamonte durante los meses de verano. / Cedida a El Periódico Extremadura

Los servicios de Policía Local se refuerzan durante la Fiesta del Emigrante, la concentración motera, las rutas ciclistas y el resto de las actividades de agosto. Asimismo, se añade un día semanal a la recogida de la fracción resto durante julio y agosto y se intensifica la limpieza de los contenedores. "El abastecimiento de agua no plantea este año dificultades importantes gracias a las lluvias, aunque la abundancia de vegetación ha obligado a realizar más trabajos de desbroce", explica la alcaldesa.

Las bicicletas toman las calles durante el verano calamonteño. / Cedida a El Periódico Extremadura

Perales del Puerto llega a triplicar su población

Perales del Puerto pasa de una población habitual de entre 890 y 900 habitantes a superar ampliamente las 2.000 personas durante los meses estivales. En los momentos de mayor afluencia, el municipio puede incluso acercarse a las 3.000. "La población prácticamente se triplica. El pueblo se pone hasta arriba y a todos los negocios les viene genial", resume su alcalde, Andrés Manzano Redondo. Bares, restaurantes y chiringuitos deben ampliar sus plantillas para atender la demanda, especialmente durante los fines de semana.

Numerosos vecinos llenan el entorno de la iglesia durante uno de los festejos taurinos de la localidad. / Cedida a El Periódico Extremadura

A los emigrantes y sus descendientes procedentes de Barcelona, Madrid o Bilbao se suman numerosos visitantes de diferentes puntos de Extremadura. La piscina natural se ha convertido en uno de los principales atractivos y recibe a vecinos de Cáceres, Malpartida de Cáceres, Casar de Cáceres, Badajoz y otros municipios. "Tenemos la suerte de contar con la piscina natural y eso atrae muchísimo turismo. Los fines de semana te puedes encontrar aquí a gente de cualquier punto de la provincia", afirma Manzano Redondo.

Andrés Manzano Redondo, alcalde de Perales del Puerto. / Cedida a El Periódico Extremadura

El incremento obliga a aumentar las frecuencias de recogida de residuos y adaptar el suministro de agua. "Los servicios ya están contemplados con vistas a ese aumento de población. En verano la basura se recoge a diario, mientras que en invierno las frecuencias son más reducidas", detalla el regidor. La localidad celebra además, del 30 de julio al 2 de agosto, las Fiestas del Emigrante, creadas para quienes no pueden regresar en abril durante las fiestas de la Virgen de la Peña. "Se pierde un poco la tranquilidad habitual de los pueblos, pero estamos encantados de que la gente venga, se quede y disfrute. Perales tiene mucho que ofrecer", concluye.

Un concierto reúne a cientos de personas durante las fiestas de verano de Perales del Puerto. / Cedida a El Periódico Extremadura

Villanueva del Fresno roza los 7.000 vecinos

Villanueva del Fresno mantiene durante el año una población cercana a los 3.400 habitantes, pero llega prácticamente a duplicarla durante los días centrales de agosto. "Después de la pandemia se ha producido un repunte de las visitas de los emigrantes", explica el alcalde, Ramón Díaz Farías. La mayoría procede de Barcelona y de municipios del cinturón del Llobregat, como Cornellà de Llobregat o L’Hospitalet, aunque también regresan familias asentadas en Madrid.

Reparto de una paella popular durante las celebraciones estivales de Villanueva del Fresno. / Cedida a El Periódico Extremadura

La mayor concentración se produce desde el puente de agosto hasta las ferias de la localidad, que culminan el 25 de agosto, coincidiendo con la festividad de San Ginés de la Jara. "Durante esos diez días llegamos a tener alrededor de 7.000 habitantes, sin contar a las personas de los pueblos cercanos que vienen atraídas por las ferias y fiestas", calcula el alcalde. Los datos se obtienen a partir del consumo de agua y del volumen que recibe la depuradora. El aumento se nota también en los bares, la piscina y los supermercados, que pasan de recibir mercancía dos o tres veces a la semana a necesitar reposiciones prácticamente diarias.

Ramón Díaz Farías, alcalde de Villanueva del Fresno. / Cedida a El Periódico Extremadura

El municipio refuerza durante esas jornadas la recogida de residuos, que pasa a realizarse diariamente, y amplía los servicios culturales y de ocio destinados a las distintas edades. El abastecimiento de agua no plantea dificultades porque las conducciones se diseñaron para una población mayor y el embalse del río Alcarrache raramente sufre problemas de sequía. "Contamos además con un centro de salud que presta atención las 24 horas del día, los siete días de la semana, y eso ofrece una tranquilidad absoluta", destaca Díaz Farías. Esta cobertura sanitaria supone también un atractivo para turistas de mayor edad que visitan la frontera portuguesa y eligen alojarse en los hoteles, apartamentos turísticos y casas rurales de Villanueva del Fresno.

Niños y familias disfrutan de una fiesta de la espuma durante la programación de verano del municipio. / Cedida a El Periódico Extremadura

Piedras Albas, Cuacos de Yuste, Calamonte, Perales del Puerto y Villanueva del Fresno muestran, a distinta escala, el mismo fenómeno: pueblos que durante unas semanas recuperan vecinos, consumo, tradiciones y una vida social que contrasta con la calma del invierno. El regreso estival no frena por sí solo la despoblación ni garantiza nuevos residentes permanentes, pero sostiene negocios, refuerza los vínculos familiares y devuelve actividad a calles que buena parte del año permanecen en silencio. Es, en definitiva, el retrato fugaz de la vitalidad que muchos municipios extremeños desearían conservar durante todo el año.