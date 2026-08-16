Un único acertante se lleva casi 60 millones de euros en La Primitiva

Casi 60 millones de euros para un solo acertante. El sorteo de La Primitiva celebrado este sábado, 15 de agosto, ha dejado uno de sus grandes premios: un único boleto de Categoría Especial, con seis aciertos y el reintegro, cobrará un total de 59.859.243,39 euros, al sumar su premio al acumulado de Primera Categoría.

La fortuna ha caído en la localidad de Utebo, en Zaragoza. El boleto millonario fue validado en la Administración de Loterías número 2 de la localidad, situada en la avenida Navarra, 8-10.

El sorteo también ha dejado otro boleto acertante de Primera Categoría, con seis aciertos, que fue validado en el Despacho Receptor número 39.340 de Alosno (Huelva), situado en la calle Condesa de Barbate, 2. En esta categoría, el premio unitario asciende a 537.769,95 euros.

La combinación ganadora de La Primitiva estuvo formada por los números 23, 17, 13, 8, 33 y 47. El número complementario fue el 11 y el reintegro, el 9, mientras que el Joker correspondió al 2095565.

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La recaudación del sorteo alcanzó los 10.595.788 euros.