Varias zonas de Extremadura estarán este domingo en alerta amarilla por tormentas

El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura ha activado en varias zonas de la región la alerta amarilla por tormentas para este domingo.

En concreto, el aviso se activará a las 16.00 horas en la Siberia extremeña, Barros y Serena, y el sur de la provincia de Badajoz, así como en Villuercas y Montánchez, en la provincia de Cáceres.

La alerta se extenderá hasta la medianoche ante la previsión de fuertes tormentas. Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología, podrán producirse chubascos localmente fuertes y rachas de viento fuertes o muy fuertes.

Recomendaciones

Ante esta situación, se recomienda a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de su localidad, así como a la Policía Local y servicios de mantenimiento de su ayuntamiento para que revisen bajadas de agua de los tejados, acumulación de escombros, objetos, hojas y tierras que puedan obstaculizar el paso del agua por cauces, cunetas, acequias o alcantarillado de su localidad, y presten especial atención a los sumideros, socavones y muros en mal estado.

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A la ciudadanía en general se le recomienda circular por las carreteras con la máxima precaución posible, prestando especial atención a posibles desprendimientos de tierra, no atravesar carreteras inundadas, no estacionar en cauces secos, ni en las orillas de los ríos. En casa, es conveniente mantener limpios sumideros y sistemas de evacuación de agua. En caso de necesidad, ponerse en contacto con el 112.