500 kilos de tencas, música y gastronomía para una fiesta multitudinaria en Mata de Alcántara

La tenca es un humilde pez de charca. Sin embargo, se ha convertido en la seña de identidad de la Mancomunidad Tajo-Salor. Cada año uno de los quince municipios que la integran acoge un acontecimiento a caballo entre lo festivo y lo identitario, la Fiesta de la Tenca, que es mucho más que una celebración gastronómica, por lo que goza del rango de Fiesta de Interés Turístico de Extremadura desde 1991. El sábado 22 de agosto Mata de Alcántara, conocida por sus bujíos, es la afortunada receptora de miles de visitantes ávidos de degustar este pez en sus distintas modalidades de preparación, siendo la fritura la más extendida. En total, en la degustación popular se servirán 500 kilos de este pez característico de la zona.

La trigésima octava edición de la Fiesta de la Tenca está organizada por la Mancomunidad Tajo-Salor, con la colaboración del Grupo de Acción Local TAGUS, y cuenta con la colaboración de la Diputación de Cáceres, la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Mata de Alcántara, entre otros.

Programa de la Fiesta de la Tenca 2026 / EL PERIÓDICO

Amplio programa

La festividad incluye la degustación de cientos de raciones y un amplio programa de actividades que concluirán con los conciertos de Alkonetara Folk y del grupo Agencia Tributaria, una banda de Malpartida de Cáceres que propone tributos de míticos rockeros.

Este año se cumple la trigésima octava edición de una cita que integra gastronomía, turismo y convivencia ciudadana. Los actos comienzan el viernes, 21 de agosto, con la entrega de las Tencas de Oro 2026. La ermita de San Lorenzo, a las 21.00 horas es el escenario espectacular de la entrega de los galardones con la asistencia de autoridades en un acto presentado por Sara Rodríguez y que contara con la actuación del dúo musical Sonata.

Premiados con la Tenca de Oror este año. / El Periódico Extremadura

En esta ocasión, los reconocimientos recaen en la que fuera una de las personas que puso en pie el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios (Sepei) de la Diputación de Cáceres, Juan Pastor Trenado, jubilado este año; en la deportista paralímpica Loida Zabala Ollero, como ejemplo de superación personal y profesional; el periodista deportivo Felipe del Campo, con orígenes familiares en la comarca de Tajo-Salor, concretamente en Brozas, y la Tenca de Oro 'in memoriam' al cocinero José Manuel Galán, recientemente fallecido.

Esa misma noche, sobre las 23.00 horas, se celebrará 'Entre tencas y lluvia de estrellas', una actividad pensada para contemplar el cielo y disfrutar de la esfera celeste sin contaminación lumínica.

La tenca, producto muy demandado en la comarca. / Cedida

Concurso de pesca y degustación

Ya el sábado, 22 de agosto, tendrá lugar la jornada central de esta fiesta itinerante que cada año se celebra en uno de los municipios de la zona. El día comenzará con el concurso de pesca, a partir de las 7.00 horas en el embalse de La Laguna.

Después, la programación se desarrollará en diferentes espacios de la localidad con un mercado de productos gastronómicos y artesanales, al mediodía en la Plaza de España. Para los más pequeños, la Plaza de la Constitución acoge actividades infantiles con juegos tradicionales y acuáticos.

La nota folclórica la pone un pasacalles en la Plaza de España en el que participarán varios grupos de la zona y, a partir de las 12.30 horas, comenzarán las propuestas gastronómicas con la celebración de GastroTenca, con la elaboración en directo de tapas y degustación de tencas.

Juan José Ventura

Concurso de cocina

El concurso de cocina es un clásico en esta fiesta cuyos platos deben estar elaborados con tencas como ingrediente principal y una actividad titulada 'Degusta Tenca' que propone diversas elaboraciones. También habrá un hueco para la historia con la ambientación de Equinoccio y la Reconquista de Mata de Alcántara, y la creatividad llegará de la mano del caricaturista El Peneque que elaborará retratos 'in situ' a los que se acerquen a disfrutar de esta fiesta que tiene a este pez como nexo de unión de la mancomunidad.

Música folk y rock: Alkonetara y Agencia Tributaria

A lo largo del sábado la música cobrará un especial protagonismo con actuaciones de diferentes grupos de pueblos de la zona, y ya por la tarde-noche (21.00 horas), se abrirá una segunda remesa de degustación de tencas para dar paso a los conciertos en la Plaza de la Constitución. A las 22.00 horas será el turno de Alkonetara Folk (formación que cumple 50 años sobre los escenarios), y a las 23.30 horas, la noche cerrará con la banda Agencia Tributaria, de Malpartida de Cáceres, que repasa los éxitos de distintos grupos de pop-rock.