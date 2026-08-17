Alerta naranja en casi toda Extremadura este martes por altas temperaturas

El calor y las tormentas que afectan a Extremadura desde este fin de semana siguen obligando a activar o prolongar alertas meteorológicas como medida de prevención. Por un lado, el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura ha ampliado la alerta amarilla por tormentas en la provincia de Badajoz y en varias comarcas de Cáceres hasta las 00:00 horas del 18 de agosto, un aviso que lleva activo desde el sábado. Este afecta a la provincia de Badajoz y, en la provincia de Cáceres, a la Meseta cacereña, Villuercas y Montánchez. En estas zonas existe riesgo de tormentas acompañadas de rachas de viento fuertes o muy fuertes, por lo que se recomienda extremar la precaución, especialmente en actividades al aire libre y desplazamientos.

A esta situación se suma el calor. De acuerdo con las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el 112 Extremadura ha activado para este martes el nivel naranja por altas temperaturas en la comarca del Tajo y del Alagón y en el norte de la provincia de Cáceres, por temperaturas de entre 39 y 40 grados. La alerta naranja estará activa entre las 13:00 y las 21:00 horas.

Por su parte, la Aemet también resalta otras zonas en nivel naranja: Villuercas y Montánchez, la Meseta Cacereña, La Siberia extremeña y Vegas del Guadiana. Mientras, la comarca de Barros y Serena y el sur de la provincia de Badajoz permanecerán en aviso amarillo por temperaturas de hasta 38 grados.

Avisos meteorológicos para este martes en Extremadura. / Aemet

Previsión meteorológica

La previsión para este martes apunta a una situación de fuerte calor en buena parte de la comunidad, con cielos en general poco nubosos o despejados, aunque la evolución de la nubosidad y la inestabilidad podrían favorecer la aparición de tormentas en determinadas zonas, especialmente en áreas del norte y de montaña.

En puntos representativos de la región, las temperaturas continuarán siendo elevadas. La predicción de la Aemet sitúa valores cercanos a los 40 grados en las zonas más cálidas, mientras que las mínimas seguirán siendo altas, dificultando el descanso nocturno. En Plasencia, dentro de la zona de aviso del Tajo y Alagón, la propia Aemet identifica el área como zona de vigilancia por altas temperaturas.

La situación se produce después de un fin de semana en el que el calor volvió a intensificarse tras el paso de una DANA. Los expertos prevén un nuevo repunte térmico generalizado en España, con máximas superiores a 35 grados en numerosas zonas y valores de 40 grados en algunos de los grandes valles fluviales, entre ellos el del Tajo.

Extremar precauciones

Ante las altas temperaturas, las autoridades recomiendan evitar la exposición directa al sol durante las horas centrales del día, beber agua con frecuencia, prestar especial atención a personas mayores, menores y colectivos vulnerables y limitar el ejercicio físico intenso durante las horas de mayor calor.

En las zonas con aviso por tormentas también se aconseja mantenerse alejado de árboles, estructuras metálicas y espacios abiertos durante la actividad eléctrica, así como extremar la precaución ante posibles rachas fuertes de viento.

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La evolución meteorológica seguirá siendo cambiante durante los próximos días. La Aemet señala que, tras este repunte térmico, se espera un cambio de patrón durante la segunda mitad de la semana, con mayor inestabilidad y un descenso de las temperaturas en buena parte de la Península.