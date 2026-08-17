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Sanidad animal

Asaja pide calma por la brucelosis en Extremadura tras analizarse 15.000 reses sin nuevos positivos

Ángel García Blanco asegura que los focos detectados en explotaciones de Alburquerque y Badajoz están delimitados y descarta, por el momento, riesgos para la Feria Ganadera de Zafra

Vacas en un campo extremeño.

Vacas en un campo extremeño. / El Periódico

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E. P. E.

Cáceres

El presidente de Asaja Extremadura, Ángel García Blanco, ha trasladado un mensaje de "total tranquilidad" a los ganaderos de vacuno de la región después de la detección, los días 5 y 7 de agosto, de dos focos de brucelosis en explotaciones situadas en Alburquerque y Badajoz.

Cerca de 15.000 animales analizados

García Blanco ha recordado a través de una nota que la Consejería de Agricultura ha activado las medidas preventivas previstas tras la aparición de los casos, entre ellas el vaciado sanitario de las explotaciones afectadas y los controles en las fincas situadas en el entorno de los focos.

"De casi 15.000 animales que han sido analizados por la Junta de Extremadura en un perímetro de 10 kilómetros, solo parecen afectadas dos explotaciones concretas", ha señalado el presidente de Asaja Extremadura sobre los resultados obtenidos hasta ahora.

Según García Blanco, los análisis realizados permiten considerar, al menos por el momento, que cerca de un centenar de explotaciones ubicadas en las zonas sometidas a vigilancia están libres de la infección. Los dos focos de brucelosis estarían, por tanto, delimitados y concentrados en las dos fincas ya identificadas, aunque habrá que esperar a los resultados definitivos de los controles.

Asaja considera delimitados los focos

El responsable de la organización agraria ha insistido en que la situación está controlada con los datos disponibles actualmente y ha pedido evitar alarmas entre los profesionales del sector ganadero extremeño mientras continúan las actuaciones y análisis establecidos por las autoridades veterinarias.

La aparición de estos casos se produce a poco más de un mes del inicio de la Feria Internacional Ganadera de Zafra, una de las principales citas del sector en Extremadura y un evento de especial relevancia para el vacuno y el conjunto de la actividad agroganadera regional.

Sin riesgo para la Feria de Zafra

García Blanco considera que, con la información disponible, no existe ningún riesgo para la celebración de la Feria Ganadera de Zafra como consecuencia de los dos focos detectados en la provincia de Badajoz.

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"Vamos a dejarnos de histerismos y vamos a seguir trabajando con normalidad en el sector", ha reclamado Ángel García Blanco, quien ha insistido en transmitir tranquilidad a los ganaderos mientras se conocen los resultados definitivos de las medidas de vigilancia puestas en marcha.

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