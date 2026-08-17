El Aval Joven abre la puerta de la vivienda a 2.431 extremeños y moviliza casi 144 millones en hipotecas

El Aval Joven ha alcanzado ya a 2.431 beneficiarios en Extremadura y ha movilizado 143,97 millones de euros en hipotecas, una cifra que refleja el alcance que ha adquirido el programa desde su puesta en marcha para facilitar el acceso de los jóvenes a su primera vivienda. Actualmente hay 1.612 operaciones en curso, mientras que el acumulado asciende a 712 operaciones formalizadas.

Los beneficiarios tienen una edad media de 30,11 años y el programa está presente en 215 municipios extremeños, con una incidencia especialmente relevante fuera de las principales ciudades. Según los datos facilitados este lunes por la Junta, casi seis de cada diez operaciones se realizan en municipios rurales y entidades locales menores.

El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Francisco José Ramírez, ha destacado estas cifras durante una visita a Cedillo, donde ha conocido la situación del parque público residencial y las actuaciones impulsadas por el Ejecutivo autonómico para incrementar la oferta de vivienda.

El responsable regional ha defendido que el programa permite afrontar una de las principales dificultades para quienes quieren comprar su primera casa: disponer de ingresos suficientes para pagar una hipoteca, pero no del ahorro necesario para asumir la entrada inicial.

"El Aval Joven ya ha permitido que miles de jóvenes extremeños puedan acceder a una vivienda y avanzar en su proyecto de vida", ha señalado Ramírez.

Casi seis de cada diez operaciones, en el medio rural

Uno de los datos en los que ha incidido el consejero ha sido el peso que el programa está teniendo en las localidades de menor tamaño. Cerca del 60% de las operaciones se están realizando en municipios rurales y entidades locales menores, según la información aportada por la Junta.

"Casi seis de cada diez operaciones del Aval Joven se realizan en municipios rurales y entidades locales menores, lo que demuestra que esta herramienta está contribuyendo de manera directa a fijar población y generar oportunidades en nuestros pueblos", ha afirmado.

La Junta ha vinculado de este modo la política de vivienda con el reto demográfico y con la posibilidad de que los jóvenes puedan establecer su residencia en municipios rurales sin que la falta de ahorro inicial frene la compra de una casa.

El aval se ampliará a nuevas familias

El programa incorporará además una ampliación dirigida a las familias numerosas y monoparentales. Con esta medida, el Ejecutivo autonómico pretende extender el aval más allá de los jóvenes y facilitar también el acceso a la vivienda a hogares que afrontan mayores cargas económicas.

El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda conoce el interior de una de las dos nuevas viviendas públicas construidas en Cedillo. / Junta de Extremadura

La Junta ha explicado que la iniciativa busca atender especialmente a aquellas familias que cuentan con ingresos para afrontar las cuotas de una hipoteca, pero encuentran dificultades para reunir previamente el dinero necesario para la entrada.

De esta manera, la herramienta pasará a incluir también a hogares con varios hijos y familias en las que una única persona asume la crianza, con el objetivo declarado por la Administración regional de reducir el peso del ahorro inicial como barrera de acceso a una vivienda.

Dos viviendas públicas en Cedillo

Durante su visita a Cedillo, Ramírez ha conocido también dos viviendas públicas de nueva construcción que ya están finalizadas y que se destinarán al alquiler asequible.

La actuación ha supuesto una inversión de 300.000 euros y forma parte de las iniciativas con las que el Ejecutivo regional pretende ampliar el parque público de vivienda en distintos puntos de Extremadura.

"Allí donde se realizan estas actuaciones es evidente que se combate la despoblación mediante la vivienda", ha señalado el consejero.

Más de 950 millones en cuatro años

Ramírez ha anunciado además que en próximas fechas se presentará el Plan Regional de Vivienda, Rehabilitación y Suelo de Extremadura, que prevé movilizar más de 950 millones de euros durante los próximos cuatro años.

Según ha explicado, esta inversión permitirá continuar ampliando las actuaciones de vivienda pública y las medidas destinadas a facilitar el acceso a una casa tanto a jóvenes como a familias con menos recursos.

"Queremos que vivir en un municipio como Cedillo, y en cualquier rincón de Extremadura, sea una opción de futuro para nuestros jóvenes y nuestras familias. La vivienda es una pieza fundamental para conseguirlo y desde la Junta vamos a seguir trabajando para facilitar el acceso a ella", ha concluido Ramírez.