La Bonoloto deja un premio millonario de más de 3,8 millones de euros

La Bonoloto ha dejado un premio millonario. Un único acertante de Primera Categoría (seis aciertos) se ha llevado 3.861.117,69 euros en el sorteo celebrado este domingo.

El primer premio ha correspondido a un boleto asociado a la dirección Guadalajara, 101, en Sevilla, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

La combinación ganadora estuvo formada por los números 29, 08, 02, 17, 44 y 31. El número complementario fue el 34 y el reintegro, el 1. La recaudación alcanzó los 2.359.391,50 euros.

Además, hubo un único boleto acertante de Segunda Categoría —cinco aciertos más el complementario—, premiado con 147.267,64 euros y validado en la Administración de Loterías número 9 de Valladolid, situada en el Paseo Zorrilla, 74.

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El sorteo dejó también 104 acertantes de Tercera Categoría, que cobrarán 708,02 euros cada uno; 4.671 premios de Cuarta Categoría, dotados con 23,65 euros; y 81.347 boletos con tres aciertos, premiados con cuatro euros.