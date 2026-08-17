Brozas suspende su campeonato de pádel tras la muerte de un participante de 45 años

El Ayuntamiento de Brozas ha suspendido el Campeonato de Pádel que se estaba celebrando en la localidad después del fallecimiento de uno de sus participantes, un hombre de 45 años, según ha confirmado a este periódico la alcaldesa, Mila Hurtado.

El fallecimiento se produjo el pasado sábado y la noticia ha causado una fuerte conmoción en el municipio. El hombre estaba casado con una vecina de Brozas y había acudido a la localidad para pasar unos días durante el verano, según ha explicado la regidora.

El Ayuntamiento ha comunicado la suspensión del torneo "como consecuencia del fallecimiento de uno de los participantes" y ha señalado que la noticia, conocida durante la noche del sábado, ha dejado al municipio "profundamente consternado".

Tres días de duelo

Como muestra de respeto y acompañamiento a la familia, el Ayuntamiento lucirá durante tres días un crespón negro y las banderas permanecerán a media asta.

"No hay palabras suficientes para expresar el dolor y la tristeza ante una pérdida tan inesperada", ha trasladado el consistorio en su mensaje, en el que también ha expresado su "más sentido pésame" a su esposa, familiares, amigos y a todas las personas que compartieron momentos con el fallecido.

La suspensión del campeonato se ha adoptado así en señal de duelo y respeto a la familia, en unas jornadas estivales en las que el hombre se encontraba disfrutando de unos días en Brozas.

Otro fallecido en Jaraicejo

El suceso se produce apenas unos días después de que otro ciclista fuera localizado fallecido en la N-5, dentro del término municipal de Jaraicejo. En aquel caso, la Guardia Civil recibió el aviso a las 12.10 horas y los servicios sanitarios confirmaron posteriormente la muerte del hombre.

La Unidad de Investigación de Siniestros Viales del Subsector de Tráfico de Cáceres abrió diligencias y las primeras comprobaciones permitieron descartar la intervención de terceras personas. La causa exacta del fallecimiento quedó pendiente de la autopsia, que debía determinar si pudo deberse a un infarto.