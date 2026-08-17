Extremadura cierra un fin de semana negro en las carreteras: 29 accidentes de tráfico y un fallecido

Fin de semana negro en las carreteras extremeñas. La operación salida por el festivo del 15 de agosto se ha saldado con 29 accidentes de tráfico atendidos por el 112 Extremadura entre el viernes y el domingo, tres jornadas marcadas además por varios siniestros de consideración y por la muerte de un joven en una colisión múltiple en la N-523.

Según el balance publicado este lunes por la Junta de Extremadura, de los 29 accidentes, 21 se produjeron en vías interurbanas y ocho en cascos urbanos. Por provincias, Badajoz concentró la mayor parte de los sucesos, con 20 accidentes, mientras que los nueve restantes tuvieron lugar en la provincia de Cáceres.

Como consecuencia de estos siniestros, los facultativos del Servicio Extremeño de Salud (SES) atendieron a 20 personas, de las que una resultó herida de carácter grave, 16 leves y otras tres resultaron ilesas. El Centro 112 Extremadura movilizó además numerosos recursos de los servicios sanitarios, Guardia Civil, policías locales y bomberos.

Accidentes

Entre los accidentes registrados durante estos días se encuentra el ocurrido el viernes 14 de agosto a la salida de Badajoz en dirección a Corte de Peleas, donde chocaron un turismo y una furgoneta. Los dos conductores, dos hombres de 67 y 36 años, resultaron heridos leves. Según informó la Policía Local, la principal hipótesis apunta a una presunta invasión del carril por parte del turismo, que habría provocado una colisión frontal excéntrica tras la que la furgoneta dio un vuelco en tonel y terminó en la cuneta. Aunque inicialmente se alertó de la posible presencia de una persona atrapada, cuando llegaron los bomberos ya no había ningún ocupante encarcelado.

También el viernes, un hombre de 59 años resultó herido después de que su vehículo se saliera de la carretera EX-327, que une La Roca de la Sierra con Montijo, a la altura del kilómetro 15. El conductor quedó atrapado en el interior del vehículo y tuvo que ser excarcelado por los bomberos del Cepei de la Diputación de Badajoz. El hombre sufrió un hematoma subdural y una fractura cerrada de esternón y fue trasladado al Hospital Universitario de Badajoz.

Ya el sábado 15, un accidente múltiple en la A-5 a la altura de Navalmoral de la Mata dejó cuatro personas heridas leves. En el siniestro, registrado en el kilómetro 185 en sentido Badajoz, se vieron implicados seis vehículos. Dos hombres de 51 y 69 años y dos mujeres de 47 y 65 resultaron policontusionados y fueron trasladados al Hospital Campo Arañuelo.

Un fallecido

Finalmente, el accidente más grave del fin de semana se produjo el domingo 16 en la N-523, la carretera que comunica Cáceres y Badajoz. Una colisión múltiple con tres vehículos implicados, registrada poco antes de las 16.00 horas en el kilómetro 77, en las inmediaciones del Tiro de Pichón y a unos cuatro kilómetros de Gévora, dejó un fallecido y cinco heridos. La víctima mortal es un joven de entre 20 y 25 años.

Entre los heridos, todos varones y trasladados al Hospital Universitario de Badajoz, se encontraba un joven de 25 años con traumatismos craneal, torácico y abdominal y pronóstico grave. Los demás afectados presentaban lesiones de diversa consideración, entre ellas traumatismos costales, una lesión en la columna dorsal y una fractura de tobillo. La Guardia Civil de Tráfico mantiene abierta la investigación para determinar las circunstancias que provocaron la colisión.