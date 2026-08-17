Estabilizados los dos incendios registrados de forma simultánea en Extremadura

El Plan Infoex ha conseguido estabilizar los dos incendios que se han registrado prácticamente de forma simultánea este lunes en la región. El primero de ellos se declaró sobre las 14.15 dentro del término municipal de Nuñomoral, para el que se desplazaron unos 35 efectivos.

Una hora después, se registraba otro fuego en Bohonal de Ibor. En este caso, se activó el nivel 1 de peligrosidad por posible afección a una carretera. Hasta esta zona se desplazaron unos 30 efectivos, entre medios terrestres y aéreos.

La rápida actuación de los dispositivos ha conseguido controlar el primer fuego y consolidar el perímetro y estabilizar el segundo fuego, desactivando además el nivel 1 de peligrosidad a las 16:15 horas.

Vista aérea del incendio. / Infoex

Con el objetivo de refrescar las zonas y evitar reactivaciones, numerosos medios permanecen todavía en ambos lugares. En Nuñomoral continúan trabajando dos unidades de bomberos forestales terrestres y 1 agente del Medio Natural. En total, 10 efectivos.

Noticias relacionadas

En Bohonal de Ibor, siguen movilizados tres unidades de bomberos forestales terrestres, 1 helitransportada, 1 agente del Medio Natural y 1 técnico de extinción, además de 1 helicóptero. En total, 25 efectivos.