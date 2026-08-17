Suceso
Un hombre amenaza a vecinos de La Vera con un arma de fuego y se atrinchera en su casa
La rápida actuación de la Guardia Civil permitió resolver la situación sin víctimas tras negociar con el individuo
Un hombre protagonizó en la noche del domingo un suceso que mantuvo en vilo en varios vecinos de la zona de la Vera. La Guardia Civil tuvo conocimiento de la presencia de un varón en la vía pública que portaba un arma de fuego mientras amenazaba a algunos residentes de uno de los municipios cacereños de la zona.
Después se atrincheró en el interior de su domicilio, según confirma la Guardia Civil, que movilizó de inmediato diferentes patrullas. También se desplazaron hasta la zona agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Cáceres.
El agente negociador de la Guardia Civil, junto al resto de efectivos, logró resolver la incidencia de manera satisfactoria, sin que se produjeran heridos. El varón fue trasladado a un centro hospitalario para recibir la asistencia sanitaria necesaria.
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