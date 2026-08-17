Maribel Corrales, tras 39 años como camarera y celadora en Cáceres: "Ahora disfruto de la vida y sigo ayudando a las personas"

Maribel Corrales trabajó durante 39 años como camarera y celadora en Cáceres, donde desarrolló gran parte de su vida laboral desde 1980. Tras jubilarse, su prioridad sigue siendo la misma que ha guiado su vida: ayudar a los demás. Hablamos con ella para conocer cómo se encuentra actualmente y cómo es su rutina durante el verano en esta etapa de su vida.

-¿Qué significa para usted "hacer el agosto": ganar más, trabajar mejor o disfrutar más?

-Quiero disfrutar de la vida, porque siento que ya he trabajado muchísimo. Durante muchos años fui camarera y celadora, y llegué a trabajar una media de 16 horas al día. Ahora tengo 62 años, aunque me jubilaron a los 52 porque tuve un cáncer y fue una etapa muy dura. Lo pasé realmente mal, así que ahora siento que me toca vivir con tranquilidad, descansar y disfrutar.

-¿Qué cambia este mes en su día a día?

-Todos los días me voy a la piscina sobre las doce y media y no vuelvo hasta las seis y media o las siete de la tarde. Es una rutina que disfruto mucho. También es verdad que ahora estoy pasando una etapa un poco complicada porque me están preparando los dientes y el proceso es bastante duro, pero intento llevarlo con paciencia, porque sé que todo pasa.

-¿Cuál es su refugio favorito en Extremadura cuando aprieta el calor?

-La mayor parte del tiempo estoy entre la piscina y mi casa. En junio estuve 23 días en Benidorm. Ahora llevo una rutina bastante tranquila: voy de la piscina a casa y de casa a la piscina.

-¿Es de río o de montaña, o por el contrario se va a la playa?

-Prefiero la playa, porque me relaja muchísimo.

-¿Qué mito del verano le gustaría desmontar?

-Creo que puedes bañarte perfectamente en la piscina después de comer, eso del corte de digestión es un mito en el que cada vez cree menos gente.

-¿Desconecta en agosto?

-Sí, tengo un grupo de amigas y amigos en la piscina y allí desconecto mucho. Como no tengo coche para ir, normalmente llamo a un taxi o, si alguien puede llevarme, voy con esa persona.

-¿Qué libro está leyendo?

-No me da tiempo. Cuando voy a la piscina, siempre me llama alguien para hablar. He pasado muchos años relacionándome con la gente y me conoce mucha gente, porque siempre he intentado ayudar a los demás.

-¿Qué canción resume su mejor verano?

-Las canciones de mi hijo, Rubén Rubio, que es músico.

-¿Gazpacho o salmorejo, tortilla de patatas con o sin cebolla, cerveza o vino blanco?

-El salmorejo no me gusta. Yo hago el gazpacho en la Thermomix y me sale buenísimo. También me gusta mucho la tortilla de patata con cebolla, aunque yo la preparo con cebolleta. En cuanto a la bebida, prefiero el vino semidulce. La cerveza me la tomo cuando voy a la piscina, pero en casa no suelo beberla.

-¿A quién invitaría a compartir unos días de verano en Extremadura y qué plan le propondría?

-Invitaría a un amigo que vive en Madrid. Primero lo llevaría a recorrer la parte antigua de Cáceres y después iríamos a Las Hurdes y a La Vera, especialmente a las piscinas naturales, porque le gusta mucho el agua fría. Para comer, lo llevaría a El Figón, un restaurante al que he ido toda la vida.

-Cuando llegue septiembre, ¿qué le gustaría poder decir que ha conseguido este agosto?

-Ahora mismo estoy un poco desesperada con el dentista, así que espero que en septiembre haya terminado el tratamiento o, al menos, estar mucho mejor. Pero, por encima de todo, quiero seguir ayudando a los demás. Por ejemplo, este verano voy a visitar a unos vecinos que se fueron a una residencia, porque me gusta acompañarlos y ver cómo están. Me he pasado toda la vida ayudando a las personas, y eso es lo que más me satisface y con lo que me quedo.