Medios aéreos y terrestres del Infoex trabajan en la extinción de un incendio forestal en Nuñomoral

El Plan de lucha contra incendios forestales de Extremadura (Infoex) ha desplegado medios aéreos y terrestres para sofocar las llamas de un fuego declarado este lunes, 17 de agosto, en la localidad cacereña de Nuñomoral.

En concreto, trabajan en la zona dos unidades de bomberos forestales terrestres y tres helitransportadas, una agente del medio natural y un técnico de extinción. En total, intervienen en la zonas 35 personas.

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Además, desde el aire tratan de sofocar las llamas tres helicópteros y dos hidroaviones.