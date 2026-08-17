Pagar el IBI en Extremadura: hasta un 175% de diferencia según el municipio

Sobre un mapa, Berzocana y Logrosán apenas están separados por 20 kilómetros, pero en materia fiscal, la distancia entre estos dos municipios cacereños situados en la comarca de Las Villuercas es mucho mayor: el primero de ellos aplica un tipo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) urbano que es un 175% superior al del segundo. Ambos ocupan, de hecho, los extremos del intervalo general previsto por la Ley de Haciendas Locales: entre el 0,4% y el 1,10% de la base liquidable de este tributo, que es el que constituye el soporte más importante y estable de las haciendas municipales.

Gráfico que muestra la recaudación por IBI en Extremadura.

El municipio berzocaniego es el único extremeño que figura en las estadísticas de la Dirección General del Catastro con el tipo máximo para la ‘contribución urbana’, mientras que junto a Logrosán aparecen algo más de cuarenta con el mínimo de la tarifa.

La mayor porción de la recaudación tributaria obtenida por las entidades locales procede del IBI, con dos tercios del total. Dentro de ella, son los bienes urbanos los que aportan el volumen más significativo de estos ingresos. La aportación de este gravamen directo sobre la propiedad inmobiliaria ha demostrado una notable resistencia a los vaivenes de la economía y no ha dejado de crecer en la región ni siquiera durante los años de la Gran Recesión. Entre 2008 y 2013, los ingresos por este impuesto aumentaron un 55,6%, y solo registraron un descenso interanual en uno de esos ejercicios: 2011. Desde entonces ha ido encadenando máximos consecutivos casi sin excepción.

Tipos IBI urbano en las principales localidades extremeñas (Gráfico de columnas)

El último fue el de 2025, con 295,5 millones de euros. Un récord que en este caso tuvo una salvedad poco habitual: en conjunto bajaron los ingresos obtenidos por los consistorios extremeños gracias a la imposición sobre bienes urbanos. Cayeron en unos cuatro millones, lo que viene a ser también la misma merma que experimentaron los ingresos que por este concepto fueron a parar el ejercicio pasado al ayuntamiento de Cáceres. De 29,2 millones en 2024 retrocedieron hasta algo menos de 25 millones.

Tipos del IBI en las localidades extremeñas (Tabla)

Bajada en Cáceres

Durante ese año, el consistorio cacereño recortó el tipo general del IBI urbano del 0,75% al 0,72%. Además, amplió la bonificación para familias numerosas, una medida que ha tenido continuidad este año, una vez que a inicios de agosto ha iniciado la tramitación para un nuevo recorte del tipo, con el objetivo de dejarlo en el 0,70%.

Alza en Almendralejo

Un movimiento contrario se produjo en otra de las principales poblaciones de la región, Almendralejo, donde en 2025 se pasó del 0,55% al 0,58% en el IBI urbano, una oscilación que también se dejó notar en la recaudación, con una subida de más de medio millón de euros, hasta dejarla en 7,6 millones.

Más allá del tipo impositivo, hay que tener en cuenta que el impacto del gravamen en el bolsillo del contribuyente depende de otros factores. Los ayuntamientos también pueden establecer determinados beneficios fiscales, tales como exenciones o bonificaciones. Y sobre todo, la cuota varía con fuerza en función del valor catastral de cada inmueble, que se actualiza periódicamente (si bien algunos consistorios tardan mucho más que otros en hacerlo) y que se sitúa alrededor del 50% del valor de mercado en el momento en que se realiza una nueva tasación catastral.

Las diez mayores poblaciones

Aunque no de tanta entidad, los tipos de IBI urbano en las diez mayores poblaciones extremeñas también presentan diferencias apreciables, con valores que oscilan entre el 0,55% y el 0,74%. Navalmoral de la Mata registra el tipo más bajo, con un 0,55%. Le sigue, a pesar de la subida aplicada en 2025, Almendralejo (0,58%). A continuación vienen Plasencia (0,60%) y Montijo (0,61%). En una posición intermedia se encuentran Don Benito, Mérida y Villanueva de la Serena, las tres con un 0,70%. Por encima se sitúan Cáceres, a la espera de que entre en vigor la nueva rebaja, y Badajoz, ambas con un 0,72%, mientras que Zafra presenta el tipo más elevado de las localidades consideradas, con un 0,74%.