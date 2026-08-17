Los pilotos de parapente extremeños cancelaron sus vuelos en Montánchez horas antes del accidente mortal

La comunidad de parapentistas extremeños había decidido no volar este domingo en Montánchez pocas horas antes del accidente en el que ha fallecido un hombre de 50 años. El lugar es uno de los puntos habituales para la práctica de este deporte en la región y varios pilotos de Cáceres tenían previsto desplazarse hasta allí durante la jornada, pero el cambio en las previsiones meteorológicas y la posibilidad de que se formaran tormentas hicieron que el grupo suspendiera la salida.

Así lo ha explicado a El Periódico Extremadura un piloto extremeño habitual de esta zona e integrante de uno de los clubes de parapente de Cáceres. Según ha relatado, varios compañeros habían comenzado a organizar el desplazamiento con varios días de antelación. "El viernes vamos mirando las previsiones. El sábado vimos que iba a estar tormentoso y que no se podía volar, pero el domingo tenía buena pinta", ha señalado.

La situación, sin embargo, cambió conforme avanzó el fin de semana. Las previsiones para el domingo empeoraron y apuntaban a posibles condiciones turbulentas asociadas a las tormentas. Ante ese escenario, los pilotos decidieron suspender el plan. "Nosotros mismos, a través de nuestro chat, dijimos que se posponía la salida para otro día porque había peligro de que se formaran tormentas", ha explicado.

La decisión se tomó antes de que se produjera el accidente mortal en Montánchez. El piloto insiste, no obstante, en que desconocen las circunstancias concretas que provocaron el siniestro y no establecen una relación entre las condiciones meteorológicas y la caída. "No sabemos qué ha sucedido porque nosotros no estuvimos allí. Lo que sí sabemos es que vimos que el día no estaba en condiciones para nosotros y decidimos no ir", ha precisado.

Cuatro pilotos portugueses

Pese a que los deportistas extremeños habían cancelado su salida, otros parapentistas sí acudieron a Montánchez durante la jornada. A través de los sistemas de seguimiento que utilizan algunos pilotos durante sus vuelos, el colectivo ha podido comprobar la presencia de al menos cuatro parapentistas portugueses.

Estos sistemas permiten seguir el recorrido de aquellos usuarios que deciden activarlos y conocer datos sobre sus vuelos. "Nosotros hemos visto que había cuatro pilotos portugueses", ha indicado el parapentista consultado. Entre los registros figuraba uno especialmente corto, de apenas tres minutos, que el colectivo vincula con el piloto que posteriormente supo que había fallecido, aunque desconoce su identidad.

Los aficionados extremeños tampoco conocen personalmente al fallecido. "No es ninguno de los pilotos de aquí que conocemos. Creemos que es portugués", ha explicado. La presencia de deportistas del país vecino en Montánchez, en cualquier caso, es habitual debido a la cercanía y a las características de la zona para la práctica del parapente. Del mismo modo, los pilotos extremeños se desplazan con frecuencia a distintos puntos de Portugal para volar.

Efectivos de los bomberos de la Diputación de Cáceres se abren paso entre los zarzales durante el operativo desplegado tras el accidente de parapente en Montánchez. / Sepei

La comunidad regional es relativamente reducida. Según las estimaciones del piloto consultado, ronda el centenar de aficionados entre Cáceres, Plasencia, Badajoz y otros puntos de Extremadura, donde existen cuatro clubes reconocidos. Por ese motivo, el accidente ha causado especial impacto entre quienes practican este deporte. "Somos una comunidad pequeña y este tipo de noticias nos afectan mucho", ha señalado.

La decisión corresponde a cada piloto

El parapentista extremeño ha explicado además que la valoración de las condiciones antes de despegar depende en buena medida de la experiencia del piloto, el material utilizado y las circunstancias meteorológicas de cada momento.

"Cada piloto decide conforme a lo que conoce y a lo que sabe", ha indicado. Hay deportistas acostumbrados a competir y a desenvolverse en condiciones más exigentes y también existen diferencias entre las distintas velas utilizadas. "Si vuelas con un ala de competición es más crítico hacerlo en condiciones extremas que con una vela de iniciación o intermedia", ha explicado.

En cualquier caso, ha incidido en una regla básica que siguen habitualmente quienes practican este deporte: si las condiciones no se consideran adecuadas, se renuncia al vuelo. Esa fue precisamente la decisión adoptada este domingo por los pilotos cacereños que habían pensado acudir a Montánchez.

El accidente se ha producido durante el inicio del vuelo de uno de los parapentistas, que se ha precipitado al vacío y ha fallecido, según ha informado la Guardia Civil. En el mismo suceso se ha visto implicado otro hombre, de 35 años, que ha tenido que realizar un aterrizaje en una zona de zarzales y ha sido rescatado.

El Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Trujillo mantiene abierta una investigación para determinar las causas exactas del accidente. Por el momento, los pilotos extremeños evitan aventurar qué pudo ocurrir. Su única certeza es la decisión que ellos habían adoptado horas antes: ante unas previsiones que consideraron desfavorables, suspendieron los vuelos previstos en Montánchez.