'Raveros' aseguran que esta será su última noche en macrofiesta ilegal de La Granja

La macrofiesta ilegal de La Granja podría estar entrando en su recta final. Varios de los participantes han asegurado este lunes a este diario que esta será la última noche de música y que a partir de este martes comenzarán a abandonar de forma progresiva las fincas ocupadas junto a la piscina natural, aunque por el momento no existe una confirmación oficial sobre cuándo terminará definitivamente la concentración.

La Guardia Civil, de hecho, evita fijar una fecha concreta. El instituto armado mantiene este lunes el mismo dispositivo desplegado desde el comienzo de la fiesta y ha dejado claro que permanecerá en la zona hasta que hayan salido todos los asistentes.

"Continuamos con el dispositivo que está establecido desde que se inició la fiesta ilegal. Mantenemos la zona de acceso blindada para impedir el acceso de más vehículos y personas a la fiesta ilegal", han explicado fuentes de la Guardia Civil.

La previsión que circulaba durante los últimos días apuntaba al 18 de agosto como posible fecha de finalización, una circunstancia que ahora coincidiría con lo que están trasladando algunos de los propios participantes. Sin embargo, desde la Guardia Civil insisten en que no pueden dar por confirmado ese calendario.

"Se estimó que de cara a este fin de semana, ahora parece que se alarga un pelín más. Se decía que el día 18, pero nosotros no podemos confirmar día exacto", han indicado.

El dispositivo continúa las 24 horas

Mientras la música sigue sonando y los asistentes permanecen instalados en el recinto, la Guardia Civil continuará vigilando los accesos mañana, tarde y noche, con efectivos tanto terrestres como aéreos.

"Vamos a continuar con el dispositivo hasta que finalice por completo la fiesta y abandonen el recinto ocupado", han señalado.

El operativo busca impedir que nuevas personas o vehículos se incorporen a la concentración, además de garantizar la seguridad de los vecinos de las localidades próximas, de los usuarios de las vías de comunicación y mantener el orden público.

Varios traslados al hospital

Las actuaciones de los agentes durante estos días se han centrado principalmente en asistencias sanitarias. La Guardia Civil confirma que se han producido varios traslados a centros hospitalarios, algunos de ellos relacionados con el supuesto consumo de sustancias estupefacientes.

También han tenido que intervenir por lesiones sufridas por participantes durante la concentración, tanto en el entorno de la piscina natural como por otros incidentes registrados dentro de la zona ocupada.

"Las intervenciones que llevamos se van sucediendo desde que inició la fiesta y son en su mayoría asistencias sanitarias o requerimientos de personas", han explicado.

La Guardia Civil mantiene así el dispositivo sin cambios ante una concentración que afronta este lunes la que, según aseguran algunos de los propios raveros, será su última noche de fiesta. El final efectivo, sin embargo, no llegará para los agentes hasta que el recinto quede completamente desalojado.