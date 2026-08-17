El SES confirma cuatro nuevos casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha confirmado cuatro nuevos casos de fiebre del Nilo Occidental en la región.

En concreto, tres de ellos son de Santa Amalia, detectados por el Banco de Sangre de Extremadura, y el restante es una mujer de 68 años de Guareña ingresada en el Hospital de Mérida.

De los tres casos detectados por el banco regional de sangre, dos son asintomáticos, una mujer de 57 años y un hombre de 66; y el tercero corresponde a un hombre de 43 años que no ha precisado ingreso.

En total, se han registrado once casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura en 2026, de los cuales dos permanecen ingresados en el Hospital de Mérida y uno en el de Don Benito.

En el año 2025 se notificaron 39 casos y cinco fallecidos por fiebre del Nilo Occidental en la región, según ha indicado la Junta de Extremadura en una nota de prensa.