La Unión Extremadura reclama claridad sobre los 20 millones para el regadío de Tierra de Barros

La Unión Extremadura ha reclamado a la Junta explicaciones sobre los 20 millones de euros contemplados en los Presupuestos autonómicos de 2026 para iniciar las obras destinadas a poner en marcha el regadío de Tierra de Barros. La organización agraria considera necesario conocer con precisión el destino de esta partida después de los gastos realizados durante los últimos años en un proyecto que, sostiene, no ha llegado a materializarse.

La organización pide un calendario de actuaciones

El colectivo agrario recuerda a través de una nota que el proyecto de regadío de Tierra de Barros acumula años de tramitaciones, proyectos y anuncios sin que las actuaciones previstas hayan culminado. Por ello, reclama información sobre el destino concreto de los fondos, el calendario de ejecución, el presupuesto total y las superficies que finalmente quedarían afectadas por la transformación en regadío.

La Unión Extremadura asegura que estas explicaciones son necesarias para evitar que el proyecto quede en promesas y que se sigan generando gastos sin resultados. La organización reclama que los agricultores de la comarca conozcan con antelación los plazos previstos y el alcance real de una actuación anunciada durante distintas legislaturas.

Escrito al consejero de Agricultura

La organización ha remitido un escrito al consejero de Agricultura en el que exige transparencia sobre el inicio de obras para la puesta en riego de parte de Tierra de Barros. Entre la información solicitada figuran la hoja de ruta del proyecto, el modelo de financiación previsto y el coste que tendrían que asumir los futuros regantes.

La Unión también ha pedido a la Consejería que facilite los importes gastados hasta ahora en el proyecto, así como los resultados obtenidos con esas inversiones. El colectivo considera que conocer esos datos permitirá valorar el recorrido administrativo y económico de una actuación que lleva años formando parte del debate político y agrario en Extremadura.

Críticas por la comisión de investigación

La organización agraria también se refiere a la Comisión de Investigación aprobada en la Asamblea de Extremadura sobre el proyecto y lamenta que el adelanto electoral impidiera alcanzar conclusiones. Según expone, las gestiones de la comisión se prolongaron en el tiempo y finalmente no permitieron esclarecer todas las cuestiones planteadas sobre el desarrollo del regadío.

En este sentido, La Unión Extremadura cuestiona el interés mostrado por algunas formaciones políticas en aclarar lo ocurrido con el proyecto. "Pareciera que los partidos políticos que componen la Asamblea, o al menos algunos de ellos, tienen poco interés en que sepamos qué está ocurriendo con este proyecto", sostiene la organización agraria, que critica que la iniciativa sea anunciada al comienzo de distintas legislaturas sin que termine ejecutándose.

Un proyecto "realista" para Tierra de Barros

Pese a sus críticas, La Unión Extremadura defiende la importancia del riego de apoyo para los cultivos de Tierra de Barros y considera que una infraestructura de estas características puede resultar positiva para el sector agrícola de la comarca. No obstante, reclama que su diseño se sustente en criterios técnicos y en garantías suficientes sobre su viabilidad.

La organización pide que el futuro regadío cuente con un proyecto redactado por técnicos, que garantice el suministro de agua y que contemple unas condiciones económicas asumibles para los agricultores. "Vamos a exigir estas garantías ante las continuas promesas políticas incumplidas de nuestros gobernantes", afirma La Unión Extremadura, que reclama certezas sobre la financiación y las amortizaciones antes de avanzar en la actuación.