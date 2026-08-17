El viaje más trágico de Edipo desembarca en Mérida con cuatro clásicos y sello extremeño

El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida entra esta semana en su recta final con el estreno de 'El viaje de Edipo', la penúltima obra de su 72ª edición. El montaje, dirigido por Isidro Timón y Emilio del Valle, subirá este miércoles 19 de agosto al escenario del Teatro Romano con una propuesta que atraviesa cuatro de los grandes textos de la tragedia griega para reconstruir, de principio a fin, la historia de Edipo y de su descendencia.

La producción, de marcado sello extremeño, permanecerá en cartel hasta el domingo 23 de agosto, con funciones a las 22.45 horas. Tanto este montaje como el encargado de cerrar el certamen, el musical 'Las 9 musas', son coproducciones extremeñas, con una amplia presencia de profesionales de la región.

La propuesta parte de un coro de ciudadanos anónimos del que surgen todos los personajes y al que regresan después, convirtiendo ese elemento clásico en una de las piezas fundamentales de la puesta en escena. Marcial Álvarez, Luna Mayo, Mamen Godoy, José Antonio Lucia, Sara Jiménez, Jorge Muñoz, Camila Almeda, Fermín Núñez y Vega del Valle integran el elenco, acompañado al piano por Montse Muñoz.

Presentación de la obra 'El viaje de Edipo' en el Festival de Teatro Clásico de Mérida. / Javier Cintas

Cuatro tragedias para contar una misma historia

'El viaje de Edipo' construye su recorrido a partir de 'Edipo Rey', 'Edipo en Colono' y 'Antígona', de Sófocles, y 'Los siete contra Tebas', de Esquilo. Cuatro textos que permiten seguir el destino de Edipo y el de quienes vienen después: Yocasta, Antígona, Ismene, Polinices y el resto de una familia atravesada por el poder, la culpa, la guerra y sus consecuencias.

"Es un tránsito por cuatro textos que permiten entender toda la historia", ha explicado Emilio del Valle durante la presentación del montaje en Mérida. El director ha incidido en que el espectáculo no se limita a recuperar el mito, sino que pretende establecer un diálogo entre la tragedia antigua y cuestiones plenamente contemporáneas.

La mirada de Timón y Del Valle se detiene especialmente en asuntos como el ejercicio del poder, la religión, la herencia familiar, la falta de escucha y la transmisión de los conflictos entre generaciones. La obra establece así un paralelismo entre la sociedad de la Grecia clásica y el presente, con una reflexión sobre cómo determinados poderes continúan vinculados a familias y cómo los conflictos heredados terminan condicionando a quienes llegan después.

Presentación de la obra 'El viaje de Edipo' en el Festival de Teatro Clásico de Mérida. / Javier Cintas

En este recorrido, Ismene se convierte en el hilo conductor de la historia. Como única superviviente, es la encargada de conducir al espectador a través del devenir familiar y político que comienza con Edipo y desemboca en Antígona.

Isidro Timón ha explicado que el objetivo es permitir al público contemplar el ciclo completo de la familia de Edipo y entender cómo las consecuencias de unas decisiones terminan alcanzando a las siguientes generaciones. La propuesta mezcla ideología, poesía y tragedia para rescatar, según los responsables del montaje, palabras antiguas destinadas a "oídos de ahora".

"La grandeza de los textos clásicos es por su capacidad para sobrevivir en el tiempo", ha señalado Emilio del Valle.

Del coro nacen todos los personajes

Uno de los elementos más reconocibles de la producción será precisamente el tratamiento del coro. Todos los actores comienzan como ciudadanos anónimos y, desde ese colectivo, van dando forma a los distintos protagonistas de la tragedia antes de regresar de nuevo a él.

Marcial Álvarez interpreta a Creonte, mientras que Luna Mayo encarna a Antígona. Mamen Godoy asume los papeles de Edipo viejo y la Nodriza y José Antonio Lucia da vida a Edipo.

Sara Jiménez interpreta a Yocasta y Hemón; Jorge Muñoz se transforma en Tiresias y Polinices; Fermín Núñez encarna a Teseo y Eteocles; Vega del Valle interpreta a Antígona de joven, y Camila Almeda permanece durante todo el recorrido escénico como Ismene, sobre quien recae buena parte de la narración.

Marcial Álvarez ha señalado que esta visión del mito aborda la guerra en todas sus dimensiones, desde los grandes enfrentamientos entre pueblos hasta los conflictos que estallan dentro de una misma familia.

Para José Antonio Lucia, asumir el personaje central en el Teatro Romano tiene además una dimensión especial. Interpretar a Edipo en este escenario supone, ha asegurado, "un sueño que cualquier actor tiene".

Una llamada al público extremeño

La actriz emeritense Sara Jiménez ha aprovechado la presentación para reivindicar también el trabajo de las compañías de la región y reclamar el respaldo del público a un espectáculo realizado mayoritariamente por profesionales extremeños.

Jiménez ha pedido que estas producciones reciban el mismo apoyo con el que se "arropa a esas caras conocidas que se ven en televisión", poniendo el acento en el talento extremeño que participa tanto sobre el escenario como detrás de él.

La presencia regional cobra especial protagonismo en el tramo final del Festival. Tras 'El viaje de Edipo', el musical 'Las 9 musas' será la última producción de la programación de esta edición, completando así dos estrenos consecutivos con participación extremeña.

Presentación de la obra 'El viaje de Edipo' en el Festival de Teatro Clásico de Mérida. / Javier Cintas

El Festival encara sus últimos días

El director del Festival, Jesús Cimarro, ha destacado durante la presentación la satisfacción que supone contar en la programación con una compañía extremeña y ha recordado que la 72ª edición entra ya en sus últimos días.

El secretario general de Cultura, José Luis Gil Soto, también ha puesto en valor la participación de profesionales de la región, mientras que la alcaldesa en funciones de Mérida, Carmen Yáñez, ha subrayado la vigencia de una historia que invita a reflexionar sobre el poder y las consecuencias de su ejercicio.

La actividad del certamen continuará además fuera del Teatro Romano. La extensión de Cáparra mantiene todavía dos funciones, previstas para este lunes y este martes, mientras que el ciclo de cine Cinema Aestas proyectará este lunes 'Hamlet', en versión original, en el Pórtico del Foro. A ello se sumará próximamente el inicio de 'Agustito en Mérida'.

Cimarro ha hecho también balance de la producción que ha precedido a 'El viaje de Edipo'. 'Fedra, en los infiernos', dirigida por José María del Castillo y protagonizada por Lydia Bosch, Julio Peña y Alejandro Albarracín, ha cerrado sus representaciones este domingo con 13.605 espectadores, antes de que el Festival encare sus dos últimas propuestas sobre el escenario emeritense.