Abel Sansinena: "Soy de playa y chiringuito, aunque el Jerte me parece un paraíso espectacular"

La trayectoria carnavalera de Abel Sansinena está ligada desde hace más de dos décadas a Los Water Closet, una de las murgas más reconocibles y exitosas del Carnaval de Badajoz. Debutaron en el Concurso de Murgas en 2004 y, con un estilo muy personal, han conseguido tres primeros premios en el teatro López de Ayala, en 2014, 2016 y 2018. Dentro del grupo, Sansinena destaca precisamente por su faceta interpretativa y por la complicidad que mantiene sobre las tablas con el resto de sus compañeros.

La afición murguera, además, le viene de familia. Es hijo de Antonio Sansinena, histórico letrista de la mítica murga Jarana, ganadora del concurso en 2003 y 2006. Antonio fue además pregonero del Carnaval de Badajoz en 2013 junto a Gori, otro de los nombres ligados a Jarana. Una tradición carnavalera de padres a hijos que en el caso de Abel ha continuado con Los Water, una agrupación estrechamente vinculada al barrio de San Roque.

Cuenta que agosto es para él sinónimo de desconexión, familia y amigos. Un mes para dejar a un lado los horarios y las rutinas, improvisar planes y, sobre todo, viajar antes de volver al trabajo y a los ensayos de la murga en septiembre. Este verano ha aprovechado para conocer Cracovia y Varsovia, en Polonia, además de Valencia, aunque reconoce que sigue siendo de "playa y chiringuito" y que Andalucía suele estar entre sus destinos habituales.

¿Qué significa para usted 'hacer el agosto': ganar más, trabajar mejor o disfrutar más?

-- 'Hacer el agosto' para mí es desconectar al máximo de las rutinas diarias y estar con la familia y amigos. Descansar y recargar pilas para septiembre, donde empieza el trabajo y los ensayos de la murga.

¿Qué cambia este mes en su día a día?

-- Que no hay horarios fijos para irse a dormir o levantarse, planes para salir a comer improvisados y, sobre todo, viajar y salir de Badajoz. Es un mes diferente al resto porque no hay ataduras.

¿Cuál es su refugio favorito en Extremadura cuando aprieta el calor?

-- Sinceramente, suelo salir fuera de Extremadura, busco sol y playa, sobre todo en Andalucía, pero algún verano he ido también al norte de Cáceres. La parte del Jerte me parece un paraíso espectacular para visitar y conectarte con la naturaleza. Una casa rural, junto a su gastronomía y piscinas naturales, crea una combinación perfecta para disfrutar.

¿Es de río o de montaña o, por el contrario, se va a la playa?

-- Soy de playa y chiringuito. Desde pequeño he veraneado en este formato con mi familia y lo mantengo. No he tenido gente cerca de río y montaña y es algo que aún me queda por descubrir.

¿Qué mito del verano le gustaría desmontar?

-- Parece que solo existe en verano montaña o playa. Yo, por ejemplo, intento siempre también escaparme a conocer alguna ciudad grande, tanto en España o por Europa. El verano también es buen momento para visitar ciudades importantes y conocer su cultura y gastronomía. Además, no suelen estar muy masificadas porque la gente tiende a irse a las costas. Este verano he estado en Polonia visitando Cracovia y Varsovia, y también Valencia. Hay menos gente y puedes hacer muchos planes.

¿Desconecta en agosto?

-- Sí desconecto mucho, sobre todo del trabajo. Con respecto a la murga, me cuesta más porque se acercan las fechas que empezamos a ensayar y ya estamos pendientes de sacar una idea con el tipo y ver por dónde podría empezar el repertorio, pero bueno, eso es ocio y se lleva bien.

¿Qué libro está leyendo?

-- Ahora mismo estoy terminando 'Ética a Nicómaco', de Aristóteles. En pandemia, la filosofía llegó a mi vida por diferentes motivos y tengo mi pequeña colección de autores en casa. Cada cierto tiempo elijo un autor y me leo alguna de sus obras. Creo que hay que leer el pasado para entender el presente y mirar al futuro. Aunque reconozco que mis dos géneros literarios favoritos son la novela histórica y la novela negra.

¿Qué canción resume su mejor verano?

-- Pues una muy actual, como es 'La Graciosa', de Quevedo. Mi hija está como loca con la canción y la hemos escuchado infinitas veces en los viajes que estamos haciendo en coche. Resume mi verano y me recuerda a ella.

¿Gazpacho o salmorejo, tortilla de patatas con o sin cebolla, cerveza o vino blanco?

-- No soy de salmorejo ni gazpacho, pero sí de tortilla de patatas en cualquiera de sus modalidades. Si tuviera que elegir una bebida, sería una cerveza fresquita en un chiringuito mirando al mar con mi familia y amigos.

¿A quién invitaría a compartir unos días de verano en Extremadura y qué plan le propondría?

-- Pues invitaría a Donald Trump, que lleva un tiempo muy nervioso. Le enseñaría Badajoz con un buen plato de jamón y una cervecita, le contaría que el mestizaje forma parte de nuestra cultura romana y árabe, y lo llevaría a nuestro local de ensayo, donde le haríamos un cuplé para que aprenda a reírse de uno mismo, eso sí, con un poquito de crema solar para que no se queme.

Cuando llegue septiembre, ¿qué le gustaría poder decir que ha conseguido este agosto?

-- Pues que he recargado pilas para arrancar de nuevo con los diferentes proyectos que tengo en mente, recordar las cosas vividas con los míos en esos momentos de vacaciones donde estás relajado y puedes disfrutar de risas y buenas conversaciones.

Fuente: La Crónica de Badajoz